Arka Sıradakiler Sinem Öztürk'e acı haber! Kanser tedavisi gören annesini kaybetti

Birçok ünlü yapımda rol alan oyuncu Sinem Öztürk geçtiğimiz günlerde annesinin kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Öztürk'ün annesi tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu.

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2007 yılında Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı 'Gamze' karakteriyle adını televizyon dünyasına duyuran ünlü oyuncu Sinem Öztürk Kiralık Aşk, Huzur Sokağı gibi birçok ünlü yapımda rol almış ve başarılı oyunculuk performansıyla ekranların aranan yüzü haline gelmişti.

2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile yaşadıkları aşkı nikah masasına taşıyan ünlü oyuncu Sinem Öztürk Gebze'de sevenlerinin katıldığı bir düğünle dünyaevine girmişti. Oyuncu, 2019 yılında ilk kez anne olma duygusunu tattı. Ünlü oyuncunun Mustafa ve Kemal adında iki oğlu oldu.

Kötü haberi duyurmuştu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde İnstagram hesabından yaptığı bir paylaşımla annesi hakkında kötü haberi hayranlarıyla paylaşmış ve herkesi korkutmuştu.

Annesi ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu annesinin sekiz aydır kanserle mücadele ettiğini, kemoterapi tedavisi gördüğünü paylaşımında açıklayarak sevelerinden dua ve kan bağışında bulunmalarını istemişti.

Yaşamını yitirdiğini açıkladı

Sinem Öztürk kanser tedavisi gören annesinin Ferhan Zuhal Öztürk kanserle mücadele verdiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdiğini yine sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün sevenlerine duyurdu.

Öztürk paylaşımında "Annemizi kaybettik. Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da defnedilecektir." dedi.

Sinem Öztürk kimdir?

9 ocak 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan ünlü isim oyunculuk kariyerine 'Arka Sıradakiler' adlı dizi ile başlamıştır. İlk evliliğini Gürsel Şatır ile yapan Sinem Öztürk 2016 yılında Mustafa Uslu ile evlenmiştir. Mustafa ve Kemal adında iki oğlu vardır.