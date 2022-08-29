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Şamil Tayyar o hakim ve savcılara sordu: Gülşen'i tutukladığınıza değdi mi?

Şamil Tayyar o hakim ve savcılara sordu: Gülşen'i tutukladığınıza değdi mi?

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına, "Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek" diye karşı çıkan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Gülşen'in tahliye olmasının ardından bir kez daha paylaşım yaptı...

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Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasını eleştiren Şamil Tayyar, tahliye kararının ardından ise tutuklama isteyen savcı ve tutuklama kararı veren hakimlere "değdi mi diye sordu. Gülşen'in "İmam Hatipte okudu, sapıklığı oradan geliyor" sözlerine tepki gösteren Tayyar, Gülşen'in tutuklanmasını da eleştirmişti. Tayyar, tutuklamasın ardından şu paylaşımı yapmıştı:

"Gülşen’e tek ses tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları, kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor. Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur. Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek..."

Şamil Tayyar, Gülşen'in tahliye olmasının ardından ise o hakim ve savcılara bir kez daha yüklendi, İşte Tayyar'ın tahliye paylaşımı: "Gülşen tahliye edildi, yargılama süreci ev hapsinde devam edecek. Bu kararı başlangıçta verseydiniz ne olurdu, hukuken ne eksilirdi? Bunca gereksiz ve anlamsız siyasi kavgaya, polemiğe değdi mi? Biraz basiret."

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