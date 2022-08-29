Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi! Gelinliği sosyal medyada halı kaydırmaza benzetildi

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünya evine giren oyuncu Demet Özdemir'in gelinliği sosyal medyada gündem oldu. Özdemir'in giydiği gelinlik sosyal medya kullanıcıları tarafından halı kaydırmaz ürününe benzetildi.

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Oyuncu Demet Özdemir’in nikâh şahitliğini Gold Film’in sahibi, yapımcı Faruk Turgut, şarkıcı Oğuzhan Koç’un şahitliğini ise Acun Ilıcalı üstlendi.

Demet Özdemir, tercihini Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımlı gelinlikten yana kullandı. Güzel oyuncu, sonrasında ise Nihan Peker’in özel olarak tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı.

oyuncu Demet Özdemir, Londra’dan Alexander McQueen’in son kreasyonundan özel bir kıyafeti Düğün sonrası partisinde kendisi için özel olarak tasarlattı.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ise Papillone tasarımı bir smokin giymeyi tercih etti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un stil danışmanlığını Rutkay Öziş üstlendi.

Düğün hediyesi Türkiye’de tek

Oğuzhan Koç, eşine Türkiye’de tek olan Bulgari serpenti gerdanlık kolye hediye etti. Düğüne, çiftin ailelerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok tanınan isim katıldı.

Çift Zeki Müren’in seslendirdiği ‘Aklımda Sen Fikrimde Sen’ şarkısı ile ilk danslarını yaptı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, düğün tarihlerini, 26 Ağustos’ta beklenen yoğun yağış sebebiyle 28 Ağustos olarak değiştirmişti.

Sosyal medyada gündemde

Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "evet" yanıtı vermişti. Sevilen çift geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile dünya evine girmişti.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in hayranları da Twitter üzerinden #DemetOğuzhanWedding hastagi ile mutluluklarını dile getirdi.

Oğuzhan Koç kimdir?

Şarkıcı Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Bahattin ve Kıymet Koç çiftinin ikinci erkek çocukları olarak dünyaya geldi. 13 Mart 1992 tarihinde yaşanan Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya yerleşti. Müzik eğitimi almak isteyen Oğuzhan Koç, Ali Cengiz Çelenk Korosu'nun sınavlarını kazandı.

8 yaşında Bursa Devlet konservatuarı öğretmenlerinden müzik eğitimi almaya başladı, 16 yaşına kadar eğitimine devam etti. İlkokulun ardından Gazi Anadolu Lisesi'ne yerleşti, ortaokul ve lise eğitimini bitirdi. Lisede hem müzik hem de tiyatroya ilgi duydu. O esnada hala yakın arkadaşı olan ve birlikte projelerine devam ettiği Eser Yenenler ile arkadaş oldu.

Oğuzhan Koç, lise eğitiminden sonra bir yıl Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne devam etti fakat bu bölümde okumak istemediğine karar vererek 2005 yılında İstanbul'a gelerek arkadaşı Eser Yenenler'in yanına yerleşti.

İstanbul'a yerleştiktensonra amatör müzik grubu kurarak çeşitli yerlerde sahne aldı. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne girdi.