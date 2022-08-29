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Alaaddin Çakıcı, Devlet Bahçeli ile görüştü! 'Yeni af yasası geliyor' iddiası için bakın ne dedi?

Alaaddin Çakıcı, Devlet Bahçeli ile görüştü! 'Yeni af yasası geliyor' iddiası için bakın ne dedi?

Alaattin Çakıcı, MHP Genel Merkezi'ne giderek MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir saat görüştü. Alaaddin Çakıcı'nın MHP Genel Merkezi'nde olduğunu gösteren fotoğrafı yakın dostu Üzeyir Çakmaktaş paylaştı. Halk TV ise, Çakıcı ile Bahçeli'nin yeni af yasası konusunda görüştüklerini iddia etti. Alaattin Çakıcı, yazılı bir açıklamayla bunu yalanladı.

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Alaaddin Çakıcı’nın yakın dostu olarak bilinen Üzeyir Çakmaktaş, Alaattin Çakıcı’nın, MHP’nin Ankara’daki genel merkezi önünde olduğuna dair fotoğrafa Twitter hesabında yer verdi. Fotoğrafta, Çakıcı’nın MHP’nin Ankara genel merkezinde olduğuna dair yer bildirimi de yapıldığı görüldü.

Af konusunun masaya yatırıldı

Bu fotoğrafın ardından Halk TV'de Seyhan Avşar, Çakıcı'nın Devlet Bahçeli ile görüştüğünü ve görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü duyurdu. Kaynağının, görüşmenin bir nezaket ziyareti olduğunu söylediğini ifade eden Avşar, "on binlerce mahkumu ilgilendiren af konusunun masaya yatırıldığını" belirttiğini yazdı.

Çakıcı'dan jet yalanlama geldi

Yeni af yasasının konuşulduğu iddiaları üzerine Alaattin Çakıcı, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, af iddiasını yalanladı. Çakacı, Halk TV'nin bu haberlere gelecekte bir af çıkacaksa onun önünü kapatmak için bu haberi yaptığını iddia etti. İŞte Çakıcı'nın o açıklaması:

"Uzun zamandır rahatsızlıklarımdan dolayı gelemediğim için bugün sayın Genel Başkanıma ziyarette bulundum. Halk TV bu ziyaretimi provake ederek "Çakıcı'nın Bahçeli'yi ziyaretinde genel af masaya yatırıldı" cümlesini dile getirerek haber yapmıştır. Bu haber ahlaki ve etik değildir. Politikayı politikacılar yapar. Bu benim işim değil. Sayın DEvlet Başkanımızın, sayın Genel Başkanımın ve Panrlamentonun işidir. Muhalefetin basın organı olan Halk TV gelecekte bir af çıkacaksa onun önünü kapatmak için bu haberi yapmıştır." 

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