Bergüzar Korel yeni yaşını kutladı: Pastasındaki notlar dikkatlerden kaçmadı!

Bir zamanlar Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Binbir Gece'de başlayan aşk, gerçek hayata taşınmıştı. Dizinin başrollerinde rol gereği aşk yaşayan güzel oyuncu Bergüzar Korel ile yakışıklı oyuncu Halit Ergenç 2009 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz haftalarda 13. yıllarını kutlayan çift gündeme gelmeye devam ediyor. 27 Ağustos'ta 40 yaşına basan güzel oyuncu Bergüzar Korel'in doğum günü pastasında yazan not dikkatlerden kaçmadı. İşte Korel'in o paylaşımı...

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Binbir Gece dizi setinde başlayan Bergüzar Korel, Halit Ergenç aşkı 2009 yılında gerçek hayata taşınmış, çift dünyaevine girmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çift paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde 13. yılını kutlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. 27 Ağustos'ta 40 yaşına giren Bergüzar Korel yeni yaşını eşi Ergenç ve arkadaşlarıyla kutladı. Güzel oyuncunu yaptığı paylaşımlar ise beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Pastasının üzerindeki not dikkatlerden kaçmadı

13 yıldır magazinin en gözde çifti olarak gösterilen Bergüzar Korel, Halit Ergenç çifti paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün 40. yaşına giren güzel oyuncu Bergüzar Korel, doğum gününü kutladığı renkli anları ve pastasını paylaştı. Korel'in paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken pastasının üzerindeki not ise dikkatlerden kaçmadı.

"Sizce ben kaç yaşındayım?"

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Tanıştığımızda halit şu anki yaşımdan 7 ben ise 18 yaş küçüktüm.

Fotoğraftakilerin yarısından fazlasının ortalaması ise sanırım 30 yıl.

Sizce ben kaç yaşındayım?" dedi ve Teşekkürler notunu düştü. Korel'in paylaşımı yorum yağmuruna tutulurken takipçileri, "Yaaa çok güzelsiniz", "Her yaşta ayrı güzelsiniz çook güzelsiniz", "Işıl Işıl çok güzel, nice yaşlara evlatlarınızla, eşinizle hiç yüzünüz solmasın" gibi yorumlarda bulundular.

İşte Bergüzar Korel'in 40 yaş paylaşımları;

Sosyal medyayı sık kullanan Bergüzar Korel, doğum gününe özel eşiyle çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü çiftin bu fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Fotoğrafın altına; "Yaaa çok güzelsiniz", "Her yaşta ayrı güzelsiniz çook güzelsiniz", "Işıl Işıl çok güzel, nice yaşlara evlatlarınızla, eşinizle hiç yüzünüz solmasın" gibi yorumlar yapıldı.

Pastasının üzerindeki notlar dikkat çekti

Güzel oyuncunun doğum günü pastasında yazan notlar takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Fotoğrafın altında yorum yapan güzel oyuncunun hayranları; "Çabuk söyle ne oldu" notunun en iyisini olduğunu söylediler.

İşte Korel'in notlarla dolu o pastası...

Güzel oyuncunun hayranlarından unutulmaz hediye

Hayranları güzel oyuncuya unutmayacağı bir hediye armağan etti. 40. yaşını kutlayan Bergüzel Korel'in hayranları mezun olduğu Nilüfer Hatun Ortaokulu'na müzik odası yaptırdı.

Aldığı anlamlı hediyeyi 2.2 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşan Korel altına şu notu düştü;

Benim ilkokulumda benim adıma bir müzik odam var artık..

Anlamını kelimelere sığdıramıyorum..

Koştuğum koridorlara açılan bir sınıfta sevenlerim tarafından yapılan bu müzik odasında çağdaş sanatçılar yetişecek belki de..

Bu mesleğe başladığım ilk günden beri yaptığımız işin dili,dini,ırkı olmadığını sadece duygularla ilgili olduğunu anlattım..

Duyguların dili yok..

Aynı insanlık gibi..

Tüm dünyada kocaman bir ailem var benim sadece sevginin ortak dil olduğu..

Nereye gidersem gideyim kapılarını çaldığımda sohbet edip benimle sofrasını paylaşacak aile bireylerim var mesela

O yüzden çok şanslıyım..

Hayran lafını hiçbir zaman sevmedim..

O yüzden onlar benim ailem.

Sevdiklerim.

Her birine huzurunuzda minnetimi ifade etmekten çok mutluyum.

Her birinin varlığı bu dünyaya umut çünkü.

Sizleri çok seviyorum.

İyi ki varsınız.

İyi ki benim ailemsiniz.