Bağışıklığınızı güçlendirecek bu salatanın müptelası olacaksınız! Hem sağlıklı, hem doyurucu

Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek 5 renkli enfes bir salatayı hiç denediniz mi? 2 kişilik porsiyonuyla verdiğimiz bu 5 renkli bağışıklık salatasını çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Hem ana öğün olarak hem de öğünlerinize destek olması amacıyla tüketebilirsiniz. işte o mucize tarif...

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5 renkli başılıklık salatası tarifi

Ne kadar farklı renkte meyve ve sebze tüketirseniz o kadar farklı vitamin, mineral ve antioksidanı vücudunuza almış ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmiş olursunuz. Yetişkinlerin ve çocukların kırmızı, mor, beyaz, turuncu ve yeşil olmak üzere birçok farklı renkte meyve ve sebzeleri her gün mutlaka tüketmesi sağlık açısından oldukça önemlidir. Biz de bunlardan yola çıkarak, sizler için bağışıklık güçlendirici 5 renkli bağışıklık salatası tarifini derledik.

5 renkli bağışıklı salatası için malzemeler:

- 1/2 demet roka (yeşil)

- 1 orta boy havuç (turuncu)

- 2 adet bebek turp (beyaz)

- 4-5 dilim domates kurusu (kırmızı)

- Izgara patlıcan (mor)

- 6 kaşık kinoa (veya buğday)

- 8 kaşık nohut (veya mercimek)

- 2 tatlı kaşığı zeytinyağı

- 1 adet limonun suyu

5 renkli bağışıklık salatasının yapılışı:

5 renkli bağışıklık salatası yapımına başlarken öncelikle 6 kaşık kinoayı küçük bir tencerede üzerini biraz geçecek kadar sıcak su ekleyin ve 10 dakika kadar haşlayın. Daha sonra 1 tane patlıcanı uzun dilimler halinde kesin ve kestiğiniz bu dilimleri altı yapışmaz tavada orta derecede ızgara yapın. Bu esnada rokayı çok fazla bıçak değdirmeden (elinizle parçalayarak da olur) orta boy parçalara bölün. Havuçları jülyen şekilde doğrayın. Sonrasında turbu iyi bir şekilde yıkadıktan sonra önce halka halka, ardından yarım ay şeklini alacak şekilde doğrayın. Domates kurularını 5 dakika civarı kadar sıcak suda bekletin ve böylece yumuşamalarını sağlayın. Ardından domates kurularının suyunu ve nemini alın. İsterseniz jülyen şeklinde isterseniz de bütün halinde bir kenara ayırın. Haşlanmış nohut veya mercimeği de bir kenara alın. Bütün bunları yaptıktan sonra 2 kaşık zeytinyağı ile 1 adet limonun suyunu bir kasede iyice karıştırın. Ardından büyük bir kaseye önce yeşillikleri olmak üzere, sonra da kurubakliyatları (kinoa, nohut vs) koyun ve tüm malzemeleri iyice karıştırın. Devamında salatanızı havuç, turp ve domates kuruları ile süsleyebilirsiniz. Son olarak da hazırladığınız enfes salata sosunu salatanızın üzerine dökün ve malzemeleri ezmeyecek şekilde nazik hareketlerle karıştırın. Hazırladığınız bu salatayı dilerseniz ana öğün olarak tüketebilir veya günlük menünüze ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...