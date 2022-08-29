Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarlara otobüs şoku!
Süper Lig'de 4'üncü haftanın kapanış maçında Konyaspor ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. Takımlarına destek olmak için Eskişehir'e doğru yola çıkan bir grup Fenerbahçeli taraftarı taşıyan otobüsün arıza yaparak yolda kaldığı öğrenildi.Abone ol
Jorge Jesus yönetiminde oynadığı etkili futboluyla bütün kamuoyunun beğenisini toplayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Konyaspor'un saha zemininin maça elverişsiz olması nedeniyle Eskişehir'de oynanacak karşılaşma saat 19:15'de başlayacak.
Bu zorlu müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Maça yetişme çabası
tv100.com spor editörü Mehmet Batuhan Ağır'ın özel haberine göre bu zorlu maç öncesinde İstanbul'dan yola çıkan Fenerbahçe taraftarları, deplasman otobüsünün hararet yapması sebebiyle Sakarya'da yolda kaldı.
Fenerbahçeli taraftarların yetkililerden yardım beklediği ve maç saatine kadar stada yetişebilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıkları gelen bilgiler arasında.