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8 dakikada 78 milyar dolar kaybettiler! En büyük darbeyi bakın hangisi aldı?

8 dakikada 78 milyar dolar kaybettiler! En büyük darbeyi bakın hangisi aldı?

FED Başkanı Jerome Powell'in faiz sinyalini verdiği 8 dakikalık konuşması ABD'li milyarderleri fena vurdu. Aralarında Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos'un da bulunduğu en zengin Amerikalılar servetlerinden 78 milyar dolar kaybetti.

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Fed Başkanı Jerome Powell, "faiz artışına devam" sinyali verdi, en zengin Amerikalılar 78 milyar dolar kaybetti.

Powell Cuma günü Jackson Hole sempozyumuna katıldı. Fed Başkanı burada yaptığı konuşmada,, faiz artışlarının büyümeyi yavaşlatacağına vurgu yaptı ve "enflasyonla mücadele tüketiciler için acı verici olabilir" dedi.

Wall Street'te düşüşler yüzde 3'ü aşarken, S&P 500 endeksi Haziran ortasından beri en sert düşüşünü kaydetti.

8 dakikalık konuşma 78 milyar dolar kaybettirdi

Microsoft, Amazon, Tesla ve Alphabet gibi teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq 100 cuma günü yüzde 4’ten fazla kayıp yaşadı. Powell’ın konuşması sadece 8 dakika sürdü ama Amerika'nın en zengin insanları servetlerinden 78 milyar dolar kaybetti.

En fazla servet kaybı yaşayan kim oldu?

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre, konuşma sonrası yaşanan satış dalgası sonucu en büyük kaybı 6,8 milyar dolar ile Jeff Bezos yaşadı. Onu 5,5 milyar dolarlık kayıp ile Elon Musk, 2,7 milyar dolar ile Warren Buffet ve 2,2 milyar dolar ile Bill Gates takip etti.

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