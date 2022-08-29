2022 TOKİ konut projesi yeni konut hamlesinde 3 adım Bakan Kurum duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut hamlesinde atılacak 3 önemli adımı açıkladı.

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TOKİ 81 il sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olması beklenen projenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak.

Merakla beklenen projeye dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Bakan Kurum, yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını vurguladı.

Sosyal konut hamlesinde 3 adım

Yeni konut hamlesinin üç adımına ilişkin yapılacakları sıralayan Bakan Kurum, üç adımı şöyle açıkladı:

Özel kontenjan ayrılacak

"Birinci adım: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

Emlak şirketleri konut kampanyası yapacak

İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

50 bin ofis konuta dönüştürelecek

Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut yapılacak."