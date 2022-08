Bu besinleri tüketenlerde ne stres kalıyor ne anksiyete

Gündelik işlerimizden veya farklı sebeplerden sıklıkla stres ve sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu durumlar uzun süre sürdüğü taktirde anksiyete bozukluğuna yol açabiliyor. İşte sizi stres ve sıkıntılardan kurtaracak besinler...

Abone ol

Birçoğumuz yaşam şartlarından dolayı ara ara stres, uykusuzluk, anksiyete bozukluğu gibi durumlara maruz kalabiliyoruz. Bu durumdan kurtulmak için farklı hobi ve aktivitelerle uğraşsak da, her zaman bunlara zamanımız olmayabiliyor.

İşte tüketildiğinde stres ve anksiyeteyi azaltan besinler...

Ispanak

Ispanak, folik asit açısından en zengin sebzelerden biridir ve duygudurum sorunlarını, anksiyeteyi ve depresyonu iyileştirebilir. Folik asit bunun yanı sıra, bilişsel ve motor becerilerin azalmasıyla ilişkili iki durum olan iltihaplanma ve oksidatif stresi azaltmada da fayda sağlar.

Tam buğday unu

Tam buğday unu, iyi bir krom içeriğine sahip birkaç besinden biridir. Krom, yiyeceklerde çok az miktarda bulunan ancak ruh halinin düzenlenmesinde mühim rol oynayan bir mineraldir. Krom mineralinin, duyguları ve ruh halini düzenleyerek serotonin ve melatonin üretimine etkisi vardır.

Antep fıstığı

Antep fıstığı, vücut tarafından üretilen bir hormon olan melatonin sentezini iyileştirmede etkili görünen suda çözünen bir vitamin olan B6 vitamini açısından oldukça zengin bir besindir. Uykunun ve uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesine yardımcı olur.

Bitter çikolata

Bitter çikolatada oldukça fazla triptofan amino asiti bulunur. Bu amino asidin, insan vücudunda üretilemediği için dışarıdan besin yoluyla vücuda girmesi gerekir. Bitter çikolata içerdiği triptofan ile serotonin üretimini uyararak ruh halini olumlu yönde etkiler.

Somon

Somon, içeriğinde bulunan omega 3 yağ asitleri sayesinde iltihap önleyici bir etkiye sahiptir. Omega 3 depresyon ve patolojik anksiyetede hastalarda ruh haline iyi gelir. Sardalya, ton balığı, uskumru, ceviz ve keten tohumu da omega 3 açısından oldukça zengindir. Bu yağlı balıklar bunun yanı sıra iyi miktarda D vitamini içerir. Bu vitamin kortizolün (stres hormonu) salgılanmasını düşürerek rahatlatıcı bir etki sağlar.

Yoğurt

Yoğurt, bağırsak florasının iyileşmesini sağlayan ve bağırsak fonksiyonlarını iyileştiren bir gıdadır. Beyin ve bağırsak sağlığı yakından ilişkilidir, araştırmalar yoğurttaki probiyotiklerin ruh halini iyileştirerek anksiyete, depresyon ve stresi azalttığını ortaya sermektedir.

Hindi eti

Demir eksikliği en yaygın sağlık sorunlarından biridir ve yorgunluk, sinirlilik ve konsantrasyon eksikliğinin ana nedenidir. Hindi eti, iyi miktarda rahatlıkla emilen demir sağladığı için sağlıklı ve dengeli bir diyete dahil edilmesi gereken yiyeceklerden biridir. Demir, tüm hücrelere oksijen taşıyan hemoglobinin temel bir bileşeni olarak bilinir.

Badem

Bademler magnezyum açısından oldukça zengin bir besindir. Magnezyum, uyku kalitesini destekleyen iyi bir ruh hali hormonu olan serotonin üretiminde, ruh halinin yeniden dengelenmesinde ve beyin fonksiyonlarının güçlendirilmesinde çok önemli rol oynar.

Biber

Biber, C vitamini açısından en zengin besinler arasında yer alır. Çiğ olarak tüketilirse tek bir porsiyon günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilir. C vitamini mühimdir çünkü dopamini serotonine dönüştürür ve bunun sonucunda kendinizi daha rahat, odaklanmış ve gerginlikten arınmış gibi hissedersiniz.

Muz

Muz uyku sağlığını iyileştiren gıdalardan biridir. İçerisinde uyku-uyanıklık ritmini düzenlemede mühim rol oynayan bir molekül olan melatonin bulunur. Akşam saatlerinde bir muz yemek daha iyi uyumanıza yardımcı olur.