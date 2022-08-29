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Samsun'da polislere tüfekle ateş açan şahıs çıkan çatışmada öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da polislere tüfekle ateş açan şahıs çıkan çatışmada öldü

SAMSUN'da tüfekle sokakta gezen şahıs, görevli polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada vurulan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Olay, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi 15 Temmuz Meydanı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle birlikte kaldırımda yürüyen Ömür A.'yı (38) gören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsa tüfekle nereye gittiğini sordu.

Polislere ateş açarak karşılık verdi

İddiaya göre şahıs, soru üzerine polis otosuna tüfekle ateş etti. Polisler de tüfekle ateş açan şahsa karşılık verdi. Olayda Ömür A. ağır şekilde yaralandı.

Yaralıya ilk müdahaleyi yine polis ekipleri yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir kıraathanenin camı da isabet aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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