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Haluk Levent hastaneden paylaştı, kötü haberi hayranlarına duyurdu! "Bu defa ağır geçiyor..."

Haluk Levent hastaneden paylaştı, kötü haberi hayranlarına duyurdu! "Bu defa ağır geçiyor..."

Türkiye'nin sevilen sanatçısı Haluk Levent hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerine kötü haberi duyurdu. Ünlü şarkıcı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Türk rock müziğinin ünlü isimlerinden biri olan, sosyal medyada paylaşımlarıyla ve sözleriyle beğeni toplayan ünlü şarkıcı Haluk Levent kurduğu yardım kuruluşu AHBAP ile yaptığı hayırlarla sık sık gündeme geliyordu. Ünlü şarkıcı bu defa hastaneden yaptığı bir paylaşımla hayranlarını korkuttu, gündem oldu.

Gençlik fotoğrafıyla damga vurmuştu

Sosyal medyayı sık kullanan Haluk Levent geçtiğimiz günlerde gençlik fotoğrafını Twitter hesabından 'günaydın' yazarak paylaşmıştı. Ünlü şarkıcının o fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarından 'Ülke buna hazır değildi' gibi komik yorumlar alarak gündem olmuştu.

Paylaşımıyla korkuttu

Ünlü şarkıcı bu defa paylaşımıyla gündem oldu. Hastaneden serumlu bir fotoğrafını paylaşan Haluk Levent korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarını korkuttu.

Daha önce bir kez daha korona virüs atlatan 53 yaşındaki ünlü şarkıcı Haluk Levent paylaşımında "Dün akşam Foça konserinde bir yorgunluk hissettim. Bugün test yaptırdım. Sonuç Covid pozitif. Geçen yıl yine bugünlerde Covid olmuştum. Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim..." sözlerini kullanarak sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

Hastanede konserle ilgili bilgi verdi!

Ünlü şarkıcının ne zaman sahneleri döneceği merak edilirken Levent, konserlerine ne zaman devam edeceği hakkında "Merak eden dostlarım varsa konserler 6 Eylül'de Gönen ile başlayacak gibi duruyor." diyerek duyurdu. Şarkıcının o paylaşımına çok sayıda kullanıcı 'geçmiş olsun' yorumunda bulundu.

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