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Benzin'e indirim geldi! 30 Ağustos Salı gününden itibaren benzin 1 lira 4 kuruş ucuzlayacak

Benzin'e indirim geldi! 30 Ağustos Salı gününden itibaren benzin 1 lira 4 kuruş ucuzlayacak

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dolar kurundaki yükseliş sonrası akaryakıt ürünlerine üst üste zam gelmişti. 30 Ağustos 2022 Salı gününden (bu gece yarısı) itibaren benzinin litresine 1 lira 4 kuruş indirim geldi. İndirim pompaya yansıyacak.

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Küresel petrol fiyatları ve dolar kurundaki dalgalanmaların akaryakıt ürünlerinin fiyatlarına etkisi devam ediyor. Üst üste gelen zamların ardından bu kez araç sahiplerine güzel haber geldi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1 lira 4 kuruş indirim geldi. İndirimle birlikte benzin fiyatı 20 lira bandına gerileyecek.

Güncel ve indirimli benzin fiyatları...

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,16 TL, Ankara’da 21,28 TL, İzmir’de 21,27 TL civarlarında. Gelmesi beklenen indirimle birlikte fiyatlar İstanbul’da 20,12 TL’ye, Ankara’da 20,23 TL’ye, İzmir’de 20,22 TL’ye düşecek.

Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,85 TL, Ankara’da 26,96 TL, İzmir’de 26,98 TL seviyesinde bulunuyor.

15 günde 5 kez zam geldi

Motorin fiyatlarına son 15 günde 5 kere zam yapılmıştı. Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos'ta 95 kuruş, dün de 87 kuruş fiyat artışına gidilmişti.

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