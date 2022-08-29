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Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat ve güney kentlerde sokaklara döküldü

Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat ve güney kentlerde sokaklara döküldü

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güney kentlerinde de sokaklara dökülmeye başladı. Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Göstericileri engellemeye çalışan polis ateş açtı. Açılan ateş sonucu göstericilerden yaralananlar oldu.

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Şii liderin destekçileri, Bağdat'ın birçok bölgesinde sokağa çıkarken, güney kentlerde de Sadr yanlılarının sokakları doldurduğu ve bazı hükümet binalarına girdiği aktarıldı. Bağdat'ta Yeşil Bölge semalarında ise Irak uçaklarının uçuş yaptığı görüldü. Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantılarını askıya aldı.

"Siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum"

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Bağdat'ta güvenlik güçleri, Sadr destekçilerini Yeşil Bölge'den uzaklaştırmak için müdahalede bulunuyor

Bu arada, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Yeşil Bölge’de güvenlik güçleri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarını silahla ateş ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Yeşil Bölge’nin Savunma Bakanlığı Kapısı’nda toplanan Sadr yanlılarına güvenlik güçleri silahla ateş açmaya başladı. Askeri güçler, eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı bombalar da kullanıyor.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sadr yanlısı bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmış, Şii liderin destekçilerinden bir diğer grup da Hükümet Sarayı'na girmişti.

Sadr yanlıları daha önce de Meclisi basmıştı

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

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