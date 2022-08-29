BIST 3.162
DOLAR 18,18
EURO 18,16
ALTIN 1.016,59
HABER /  DÜNYA

Almanya'da camiye ırkçı saldırı! Türklere yönelik tehdit mektubu bırakıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Almanya'da camiye ırkçı saldırı! Türklere yönelik tehdit mektubu bırakıldı

ALMANYA'NIN Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Mevlana Camisi 4 ayda ikinci kez saldırıya uğradı. Daha önce fiziki saldırıya uğrayan camiye bu kez Türklere yönelik tehdit mektubu bırakıldı. Mektupta 'siz Türklerin hepsini öldüreceğiz' yazdığı görüldü.

Abone ol

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Barnstorf bölgesinde Türkler hedef alındı. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na (İGMG) bağlı olarak faaliyet gösteren Mevlana Camisi'ne tehdit içerikli bir mektup gönderildi. Türklerin ölümle tehdit edildiği mektupta gamalı haç sembolü çizilerek, ırkçı terör örgütü NSU 2.0 imzası atıldı.

Tehdit mektubunda, “Siz Türklerin hepsini öldüreceğiz.” ifadeleri yer aldı.

"Saldırılarla bizi korkutmaya çalışıyorlar"

Camilerinin daha önce de ırkçı saldırılara maruz kaldığını fakat yetkililerin bunları dikkate almadığını belirten Aşağı Saksonya Schura Başkanı Recep Bilgen, “4 ay içinde ikinci kez saldırıya uğradık. Saldırılarla bizi korkutmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Caminin camlarını kırdılar

Bilgen, "Daha önce çok sayıda tehdit mektubu aldık. Fiziki saldırıda camimizin camları kırılarak maddi hasar meydana gelmişti. Polis ve politikacıların bu saldırılar karşısında daha net bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Özellikle güvenlik yetkililerinin camilere yönelik saldırıları ciddiye almalarını ve bunlara karşı hassas tepki vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl Almanya'da, Müslümanlara ve camilere yönelik 662 saldırı düzenlenmişti. Ağırlıklı olarak nazi yanlıları ve terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırılarda 17 kişi yaralanmış, yüzbinlerce euroluk maddi hasar meydana gelmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şarkıcı Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden çıkış anı anbean görüntülendi
Foto Galeri Şarkıcı Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden çıkış anı anbean görüntülendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bu besinleri tüketenlerde ne stres kalıyor ne anksiyete
Bu besinleri tüketenlerde ne stres kalıyor ne anksiyete
Tekerlekli sandalye ile Fenerbahçe için 350 kilometre uzaktan geldi
Tekerlekli sandalye ile Fenerbahçe için 350 kilometre uzaktan geldi
Samsun'da polislere tüfekle ateş açan şahıs çıkan çatışmada öldü
Samsun'da polislere tüfekle ateş açan şahıs çıkan çatışmada öldü
Benzin'e indirim geldi! 30 Ağustos Salı gününden itibaren benzin 1 lira 4 kuruş ucuzlayacak
Benzin'e indirim geldi! 30 Ağustos Salı gününden itibaren benzin 1 lira 4 kuruş ucuzlayacak
Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan dönemi
Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan dönemi
2022 TOKİ konut projesi yeni konut hamlesinde 3 adım Bakan Kurum duyurdu.
2022 TOKİ konut projesi yeni konut hamlesinde 3 adım Bakan Kurum duyurdu.
Bergüzar Korel yeni yaşını kutladı: Pastasındaki notlar dikkatlerden kaçmadı!
Bergüzar Korel yeni yaşını kutladı: Pastasındaki notlar dikkatlerden kaçmadı!
Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarlara otobüs şoku!
Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarlara otobüs şoku!
8 dakikada 78 milyar dolar kaybettiler! En büyük darbeyi bakın hangisi aldı?
8 dakikada 78 milyar dolar kaybettiler! En büyük darbeyi bakın hangisi aldı?
Bağışıklığınızı güçlendirecek bu salatanın müptelası olacaksınız! Hem sağlıklı, hem doyurucu
Bağışıklığınızı güçlendirecek bu salatanın müptelası olacaksınız! Hem sağlıklı, hem doyurucu