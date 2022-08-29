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Tekerlekli sandalye ile Fenerbahçe için 350 kilometre uzaktan geldi

Tekerlekli sandalye ile Fenerbahçe için 350 kilometre uzaktan geldi

Takımının maçını izlemek için tekerlekli sandalyesi ile Eskişehir'e gelen Fenerbahçeli Aytaç Gebeş, üç maçtır kaybetmeyen Konyaspor ile ilgili, "Daha Fenerbahçe ile oynamadılar" dedi.

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Eskişehir'de oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde iki takım taraftarları şehre adeta akın ediyor.

O taraftarlardan belki de en özeli olan Aytaç Gebeş, yürüyememesine rağmen Zonguldak'tan Eskişehir'e 350 kilometre yol kat etti.

Kuzeninin yardımıyla şehri gezen Gebeş, son üç Süper Lig maçında yenilmeyen Konyaspor ile ilgili, "Konyaspor 3 maçtır yenilmiyor, çünkü Fenerbahçe ile oynamadı. Maç için tatil yaptığım Zonguldak'tan geldim. Normalde Gebze'de yaşıyorum ve iç saha maçlarını kaçırmamaya dikkat ediyorum. Üç puan alalım benim için skor önemli değil" dedi.

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