Defne Samyeli'nin klipteki o hareketi şarkısının önüne geçti! Sosyal medya bunu konuşuyor...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, oyunculuk, sunuculuk ve köşe yazarlığından sonra şarkıcılığa soyundu. İlk şarkısı Abidin'i çıkaran güzel ismin klibindeki o hareketi şarkısının önüne geçti ve sosyal medyada olay oldu.

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Daha önce oyunculuk, sunuculuk ve köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli şimdilerde ise şarkıcılığa merak sardı. Birçok mekanda sahne alan ünlü isim ilk şarkısını dinleyicisinin beğenine sundu. Samyeli'nin cesur klibinde elleriyle çikolata yemesi ise sosyal medyada gündem oldu.

O hareketi şarkının önüne geçti

Güzel fiziği ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 50. yaşındaki Defne Samyeli bu kez ilk şarkısı 'Abidin'e çektiği klip ile gündeme geldi. Ünlü isim daha önce birçok mekanda sahne alarak şarkı çıkaracağının sinyallerini vermişti. İlk şarkısı Abidin'i çıkaran güzel ismin klibinde cesur hareketleri ve elleriyle çikolata yemesi ise sosyal medyada olay oldu. Samyeli'nin bu hareketi sosyal medyada eleştirelere neden olurken kimi kullanıcılar ise güzel ismin cesur sahnelerini ve elleriyle çikolata yemesini beğendi.

İşte klipten çikolata yediği görüntüler;

İç çamaşırlı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu

Ünlü şarkıcı instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Abidin yayında, tüm dijital platformlarda" ifadelerine yer verdi. Samyeli klipte giydiği iç çamaşırlı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Defne Samyeli'nin bu pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Defne Samyeli kimdir, nereli ve kaç yaşında ?

13 yaşındayken babasını kaybetti

17 Mart 1972 İstanbul'da dünyaya gelen Defne Samyeli, 13 yaşındayken Amiral olan babası Haluk Samyeli'yi kaybetmiştir. Aslen Malatya’lı olan Samyeli’nin annesi Sendegül Samyeli'dir. Çocuk yaşta TRT İstanbul Rasyosu’nun çocuk kadrosuna giren ünlü şarkıcı Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni üçüncülükle bitirdi.

Türkiye üçüncü güzeli oldu

Daha önce Spikerlik, Sunuculuk, Oyunculuk ve Köşe Yazarılığı Defne Samyeli, 24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box’ın ya da sonraki adıyla İnter Star’ın güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” oldu. Ardından Senegal’deki Avrupa Güzellik Yarışması’nda dördüncü oldu. Yarışmanın birincisi elendikten sonra Defne Samyeli üçüncülük tacını giydi.

Kariyerinde yok yok

1991 yılında Magic Box kanalında Ümit Aktan ile birlikte sunduğu sabah programı “İyi Günler Türkiye” ile popülerliği arttı. Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaptı. Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.

Yayın hayatında birçok ödül kazandı

1994 yılında Show Tv’de “Show’da Show” adlı bir eğlence programı yapan Samyeli, 1997 yılında ise Show TV Kanal D’ye transfer oldu. Kanal D'de “Şakalamaca” adlı programı sunduktan sonra “Gecenin İçinden” adlı haber programını sunmaya başladı. Yayın hayatında birçok ödül kazanan ünlü sunucu uluslararası New York TV Festivals’da art arda iki yıl Dünyanın En İyi İkinci Anchor’ı seçildi.

Defne Samyeli , 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile evlendi. Evlendikten 16 yıl sonra boşanan Samyeli'nin bu evlilikten Deren ve Derin adlarında iki kız çocuğu var.

Defne Samyeli'nin kariyeri

Kitapları:

2014 - Kısa Lafın Uzunu

TV programları:

1991 - 1994 - Salı Pazarı (Star Tv)

1992 - 1993 - İyi Günler Türkiye (Star Tv)

1994 - Pazar Show (Show Tv)

1994 - 1995 - Show'da Show (Show Tv)

1996 - Şakalamaca (Kanal D)

1996 - 1999 - Defne Samyeli İle Gecenin İçinden (Kanal D)

1998 - Defne Samyeli İle Flaş Haber (Kanal D)

1999 - 2002 - Kanal D Ana Haber Bülteni (Kanal D)

2002 - Seçim 2002 (Show Tv)

2002 - 2007 - Show Tv Ana Haber Bülteni (Show Tv)

2004 - Seçim 2004 (Show Tv)

2006 - Vizyon (Show Tv)

2007 - Seçim 2007 (Show Tv)

2010 - Herşey Bambaşka (Atv)

2011 - 45 Dakika (A Haber)

2011 - Söz Teması (A Haber)

2013 - Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Televizyon Dizisi) (Fox Tv)

2015 - Kurtlar Vadisi Pusu 9. Sezon (Asya) (Televizyon Dizisi)