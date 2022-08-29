Evde hazırlayabileceğiniz bu içecekler ile sıcak havaların üstesinden gelebilirsiniz

Yurdun birçok bölgesinde etkisini gösteren sıcak havalar zaman zaman vatandaşları bunaltacak seviyelere geliyor. Evde hazırlayabileceğiniz bazı içecekler ile hızlı şekilde ferahlamanız mümkün.

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Ağustos ayının sonlarına doğru gelirken sıcak havalar hala aşırı derecede vatandaşları bunaltıyor. İmkanı olanlar deniz kenarı bölgelere giderken, evden çıkma durumu olmayanlar ise serinlemenin farklı yollarını deniyor. Genellikle soğuk içecekler ile ferahlama çalışan vatandaşlar bu şekilde bir nebze olsun sıcak havalara karşı koymaya çalışıyor.

İşte evde kendi imkanlarınızla yapabileceğiniz sıcak havalarda içinizi ferahlatacak içecekler...

Buzlu çay

Sıcak havalarda en fazla tüketilen içeceklerden birisi, hiç şüphesiz soğuk çaydır. Nitekim hem çok pratik hem de az kalorili. İşte çay tutkunlarının sıcak havalarda çaya hasret kalmamasını sağlayacak, lezzetli mi lezzetli buzlu çay tarifi…

Malzemeler:

Yarım demlik siyah çay

Bir miktar şeker veya bal

1 tane limonun suyu

10 kalıp buz

Su

Hazırlanışı:

Öncelikle çayı demleyin ve biraz soğuduktan sonra bir sürahiye alın. İçine kalıp buzları atın. Buzlar eriyince limon suyunu ve bal veya şekeri ekleyin. Karışımınıza yeteri kadar su ekleyin ve birkaç saat buzdolabında bekletin. Ardından servis bardaklarına buz ekleyerek servis edebilirsiniz.

Naneli limonlu şerbet

Bu içecek tarifi de sıcak havalarda içinizi serinletecek türden. Üstelik içerisindeki malzemeler ona sadece lezzet katmakla kalmıyor, ayrıca oldukça sağlıklı da.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı bal

4 adet limonun suyu

2 litre su

3 adet karanfil

10 dal taze nane

200 g toz şeker

Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri bir kabın içinde çalkalayın ve bu şekilde bir süre bekletin. Ardından suyu ekleyerek kaynatın. Soğuduktan sonra bir süre de buzdolabında bekleterek servis edebilirsiniz.

Ananaslı süt

Birçok faydası olduğu bilinen ananas, bu serinleten içeceğe hem sağlık hem de lezzet katıyor. Ananasın bağışıklık sistemini desteklemek, yüksek miktarda C vitamini içermek ve sindirime yardımcı olmak gibi faydaları olduğunu da unutmamak gerekir.

Malzemeler:

1 halka ananas

1 su bardağı soğuk süt

Biraz Hindistan cevizi veya tarçın

Hazırlanışı:

Bu leziz içeceği anlık tüketmeniz gerekeceği için, 1 bardak şeklinde hazırlamanızı öneririz. Öncelikle halka ananası sütle birlikte, blender yardımıyla karıştırın. Ardından buzlu bardağa alın ve içerisine Hindistan cevizi veya tarçın ekleyin. Ananaslı sütünüz içmeye hazır.

Kavun suyu

Sıcak havaların en çok tüketilen meyvelerinden olan kavun, emin olun içecek formunda da oldukça lezzetli. Üstüne üstlük bu meyve serinletmekte oldukça başarılı.

Malzemeler:

Soğuk kavun

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı bal

Buz kalıpları

Hazırlanışı:

Dolapta soğumaya bırakılan kavunu dilimleyin ve 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı bal ile birlikte, bir blender yardımıyla karıştırın. Püre haline gelen kavunları buz kalıplarına yerleştirin. Buz kalıpları donduktan sonra yarım su bardağı suyun içerisine 5 adet kavunlu buz atın. Serinleten içeceğiniz hazır, afiyet olsun!