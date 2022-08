Bu dizilerin finali herkesi hüsrana uğrattı! İşte finalleriye en çok tepki çeken diziler

Genellikle finalleri ile izleyicileri ters köşeye yatıran ve beğenisini toplayan dizi yapımları, bazı durumlarda oldukça kötü finaller ile izleyicisine veda edebiliyor. İşte final. İşte finalleri ile herkesin tepkisini çeken diziler.

Hemen hemen herkes boş zamanlarını doldurmak için dizi veya film izlemeyi tercih ediyor. Bazı diziler konusuyla sürükleyici olurken, finalleri ile izleyicileri hayal kırıklığına uğratabiliyor. İşte dünden bugüne izleyicilere hüsrana uğratan ve finaliyle tepki çeken diziler...

Seinfeld

Larry David’in efsanevi sitcom serisi her ne kadar komedi yönüyle öne çıksa da finalin ‘sıkıcılığı’ pek çok eleştirmenden geçersiz not almasına sebep oldu.

Game of Thrones

HBO’da yayınlanan Game of Thrones dizisi her bölümdeki şaşırtıcı olaylarla izleyiciyi ekrana kitlemeyi başarsa da yıllarca beklenen o epik finali malesef veremedi.

Dexter

Miami’nin en çok aranan seri katilinin hikayesini konu alan dizi, yıllar sonra gelen 10 bölümlük mini ‘New Blood’ dizisiyle bile finalin hayranlarda yarattığı hayal kırıklığını silemedi.

Lost

Issız bir adaya düşen bir grup insanın hayatta kalma hikayesini konu alan Lost, kimilerine göre beklenmedik bir son sunsa da kimileri bazı soruların hala cevaplandırılmadığı görüşünde.

The Sopranos

Tony Soprano ve ailesinin hikayesini konu alan Emmy ödüllü The Sopranos, final bölümünde baş karakterin hikayesinin iyi bir şekilde bağlanamamasından dolayı eleştiri topladı.

Battlestar Galactica

Bilim kurgu türündeki dizi 2009 yılında ekranlara veda ederken hayranlarını memnun etmeyi başaramayan yapımlar arasında yer aldı.

How I Met Your Mother

Ted Mosby karakterinin çocuklarına yıllarca anneleriyle nasıl tanıştıklarını anlattığı dizi, depresif sonuyla hayranlarını tatmin edemedi.

Two and a Half Men

12 sezon süren dizinin baş karakteri Charlie Sheen’in son iki sezonda diziden ayrılması hikayenin odağının dağılmasına sebep oldu.

Gossip Girl

Ünlü ‘Gossip Girl’ karakterinin asıl kimliği büyük şok etkisi yaratsa da hikayede herkesin mutlu sona sahip olması dizinin dramatik ruhunu yansıtmada yetersiz kaldı.

Mad Men

Reklam şirketi yöneticisi Don Draper’ı konu alan dizi, her karakterin kaderini mutlu sona bağlama çabasıyla zorlama bir finale sahip oldu.

True Blood

Kitaptan uyarlanan ve HBO’da yayınlanan vampir dizisi, Sookie karakterinin ‘mantıksız’ seçimleri nedeniyle hayranların akıllarında pek iyi hatıralar bırakmadı.

Dinasours

90’lı yıllarda yayınlanan sitcom dizisinin son bölümü, sunduğu trajik olaylarla beğenilmeyen finaller arasında yer alıyor.

Roseanne

Aniden final yapan dizi, Conners ailesinin işçi sınıfı problemlerini ele alırken birden lotoyu kazanıp milyoner olmasıyla bambaşka bir diziye dönüştü.

The X-Files

Paranormal aktiviteleri araştıran FBI ajanlarını konu alan dizi her ne kadar yaratıcı bir başlangıç yapmış olsa da finaliyle hayal kırıklığına uğrattı.

Girls

Bir grup kız arkadaşın aşk, iş ve ilişki hayatlarına değinen Girls, iyimser finaliyle akıllarda çok fazla yer edemedi.

Quantum Leap

Dr. Sam Beckett’in paralel evrenlerde gezinip evini arama hikayesini konu alan bilim kurgu dizisi, gizemli sonuyla akıllarda soru işaretleri bıraktı.

House

Hugh Laurie’nin Dr. Gregory House karakterini canlandırdığı ve dünyada doktor dizileri arasında ilk sıralara yerleşen dizi, finaliyle izleyicileri tatmin etmedi.

Scrubs

İyi yazılmış bir sezon finalinin ardından gelen final sezonu, komedi dizisi Scrubs’ın yıllar içinde kazandığı tüm başarıyı zedelemeye yetti.

Killing Eve

Eşi benzeri görülmemiş senaryosu ve karakterleriyle büyük beğeni toplayan dizi, son sezonlarına doğru kendini tekrara düştü.

Gilmore Girls

Anne-kız ilişkisini yansıtma şekliyle hem dramatik hem de komik anlar sunan dizi, gerçek anlamda bir final hikayesi sunmayı başaramadı.

Ozark

Byrde ailesinin uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelesini konu alan Emmy ödüllü dizi, Ruth karakterinin kaderini iyi bir şekilde bağlayamadığı için kimi kesimler tarafından eleştirildi.

St. Elsewhere

80’li yılların sonunda yayınlanan dizi, ‘hastane draması’ türünün en iyi örneklerinden birini sunmuş olsa da finalinde ortaya çıkan ‘şok’ gerçek, izleyiciler tarafından çok gerçekçi bulunmadı.

Lois and Clark

Superman’in hikayesini konu alan Lois & Clark: The New Adventures of Superman, mutlu sonuyla herkesi memnun etse de bir anda ortaya çıkan yeni doğmuş bebek akıllarda soru işaretleri kalmasına sebep oldu.