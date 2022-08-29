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Mane'nin alkol hassasiyeti! Sosyal medyada takdir topladı

Mane'nin alkol hassasiyeti! Sosyal medyada takdir topladı

Bayern Münih'in dünyaca ünlü oyuncusu Sadio Mane alkole karşı olan hassasiyetini gösterdi ve biraya el sürmedi.

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Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen ünlü bira festivali 'Oktoberfest'in başlamasına kısa bir süre kala takımının geleneksel aile fotoğrafına katılan ünlü futbolcu Sadio Mane, eline bira bardağı almadı.

Mane, Bavyera eyaletine ait yöresel deri pantolon, gömlek, ceket ve çoraplarla takım arkadaşlarıyla poz verdi.

Müslüman olduğu için alkol kullanmayan Mane'nin bira hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu.

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