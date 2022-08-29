Beşiktaş, Sivasspor'u 3 golle mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Abone ol

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 12 ve 43. dakikalarda Jackson Muleka ile 29. dakikada Wout Weghorst kaydetti. Weghorst golünün yanı sıra Muleka'nın attığı ilk golde asisti yapan isim oldu. Sivasspor'un tek golü 86. dakikada Dia Saba'dan geldi.

Beşiktaş averajla lider

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 10'a yükseltti ve averajla liderliğe yükseldi. Sivasspor ise 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.