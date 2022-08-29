Savcı Sayan'ı tehdit etmeye kalkan Arif Kocabıyık rezil oldu

Yanlış fotoğraf üzerinden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı tehdit etmeye çalışan Arif Kocabıyık fena çuvalladı. Savcı Sayan'ın fotoğrafını çektiği kişinin FETÖ firarisi Zekeriya Öz olduğunu iddia eden Kocabıyık bakın daha sonra nasıl rezil oldu.

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Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık yine trollemeye çalışırken trollendi. Kocabıyık, kendisine servis edilen fotoğraf üzerinden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı tehdit etmeye kalktı.

Trollük yapayım derken rezil oldu

Savcı Sayan'ı FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz ile ilişkilendirmeye çalışan Arif Kocabıyık, Sayan'ın fotoğrafını çektiği kişinin Zekeriya Öz olduğunu iddia etti. Kendisine servis edilen bu yanlış bilgiyi hiç sorgulamadan sosyal medya hesabından paylaşan Kocabıyık, daha sonrasında bakın nasıl rezil oldu.

Trollük yapmaya çalışırken rezil olan sokak röportajcısı Arif Kocabıyık, Savcı Sayan'ı tehdit etmek isterken fena çuvalladı.

Fotoğraftaki kişi bakın kim çıktı?

Savcı Sayan'ın fotoğrafını çektiği kişinin Ağrı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu olduğu ortaya çıktı.