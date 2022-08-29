Yiyen herkes tarifini isteyecek: Kadayıflı karides ile sevdiklerinizi şaşırtın!

TV 8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye'de dün akşam yapılan Kadayıflı karides tarifi günün en çok araştırılan yemeklerinden biri oldu. Programı izleyenler internette Kadayıflı karides nasıl yapılır? Kadayıflı karides malzemeleri neler, Kadayıflı karides tarifi ne? gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. İşte herkes tarafından merak edilen Kadayıflı karides tarifini tüm püf noktalarıyla sizler için derledik....

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Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de hemen hemen yapılan her yemek izleyenler tarafından merak edilip, araştırılmakta. Dün akşam yayınlanan programın yeni bölümünde yarışmacılar Kadayıflı karides yaparak elenmemek için kıyasıya yarıştı. Programı izleyen ev hanımları ise Kadayıflı karides nasıl yapılır? Kadayıflı karides malzemeleri neler, Kadayıflı karides tarifi ne? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte herkes tarafından merak edilen Kadayıflı karides tarifini tüm püf noktalarıyla sizler için derledik...

Kadayıflı karides için gerekli malzemeler

*100 ml zeytinyağı

*3 diş sarımsak

*125 ml beyaz özel içecek

*1 çay kaşığı karabiber

*1 tatlı kaşığı pul biber

*50 ml soya sosu

*500gr kabukları ayıklanmış ama kuyrukları bırakılmış karides

*250 gram tel kadayıfı

*Marine için sos

Kadayıflı karides tarifi nasıl yapılır

B12 vitamini, E vitamini ve omega 3 bakımından zengin olan Karides'in kadayıfla buluşmasından ortaya çıkacak olan eşsiz lezzet için ilk olarak; Zeytinyağını, soya sosunu, özel içecek, sarımsağı, pul biberi karıştırıp karidesleri bunda en az 3 saat marine edin. Daha sonra Kadayıfı zeytinyağı yardımı ile iyice didikleyerek tel tel açın. Kadayıftan elinize bir parça alarak inceltin ve avucunuzun içerine 1 adet karides alarak rolu şeklinde sarmaya başladın. Tüm karides ve tel kadayıflarınız bitine kadar bu işlemi yapmaya devam edin. Kadayıflı karideslerinizi hazır ettikten sonra daha önce kızartılmış sıvı yağda arkalı önlü güzelce pişirin ve sıcak bir şekilde servis edin.

Kadayıflı karides'in püf noktaları

*Karidesleri temizlenmiş alırsanız, daha kısa sürede pişirebilirsiniz. Eğer temizlenmiş değil ise aşağıda bulunan "Karides Nasıl Temizlenir" de bulunan işlemleri sırasıyla uygulayabilirsiniz.

* Karideslerinizi pişirmeden tavadaki yağınızın iyice kızarmasını bekleyin ve kızgın yağda pişirin.

* Pişireceğiniz tavanın boyutuna göre adet olarak dizilim yaparsanız birbirlerine yapışmalarını önleyebilirsiniz.

* Ve son olarak pişirdiğiniz karidesleri kağıt havluya koyarak fazla yağlarını süzebilirsiniz.

Karides nasıl temizlenir?

Evde karides yemeğini yapmak istiyorsunuz fakat aldığınız karidesler temizlenmemiş ise işe ilk olarak ayıklama işleminden başlayabilirsiniz. Fakat öncesinde karideslerinizi güzelce yıkamalasınız. Yıkadıktan sonra karideslerinizi baş ve kol kısımları çekerek gövdeden ayırın ve karidesin kabuğunu gövdeden çıkarın. Kabuğu çıkarırken dikkat etseniz iyi edersiniz zira bu işlem sırasında ete zarar verebilirsiniz. Kabuk çıkarıldıktan sonra küçük lif şeklinde uzantılar oluşur. Bu uzantılarında temizlenmesi gerekir. Temizleme işlemi bittikten sonra iç organların çıkarılması için Karidesin karnı hafifçe yarılır ve iç organları çay kaşığı ya da parmak yardımı ile dışarı çıkarılır.