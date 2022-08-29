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ABD'den Irak açıklaması: Şimdi gerginlik değil, diyalog zamanı

ABD'den Irak açıklaması: Şimdi gerginlik değil, diyalog zamanı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Irak'taki olayların bir an önce yatıştırılması ve tarafların diyalog kurması çağrısında bulundu.

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Kirby, Beyaz Saray gazetecilerine Zoom üzerinden verdiği brifingde ABD dış politikasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan çatışmaları "rahatsız edici" olarak nitelendiren Kirby, "Şimdi gerginlik değil, diyalog zamanı. Bu şiddet olaylarının yatıştırılması ve barışçıl göstericilere saygı duyulması çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin boşaltıldığı iddialarını da yalanlayarak, bu aşamada böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi.

Bağdat'taki olaylar

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçileriyle İran yanlısı Şii Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasında taşlı sopalı çatışmalar meydana gelmişti.

Sadr destekçisi gruplar ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de oturma eylemi yapan Koordinasyon Çerçevesi yanlıları arasında önce sözlü, ardından da taşlı ve sopalı çatışmalar yaşanmış, olayda Sadr yanlısı kişilerden yaralananlar olmuştu.

Haşdi Şabi Güvenlik Birimine bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başlamıştı.

Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edilmiş, ancak ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada bu haberleri yalanlamıştı.

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