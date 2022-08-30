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Kilis’te akrabalar arasında kavga! Çok sayıda yaralı var tüfek, bıçak...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kilis’te akrabalar arasında kavga! Çok sayıda yaralı var tüfek, bıçak...

KİLİS’te, aralarında husumet bulunan akrabalar arasındaki pompalı tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Önceden aralarında husumet bulunan akraba iki aile karşılaştı. Başlayan tartışmanın alevlenmesi üzerine çok sayıda kişi birbirine girdi. Pompalı tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavgada 9 kişi tüfekten çıkan saçmayla, 1 kişi de bıçakla olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 acil ambulansı ile polis ekipleri gönderildi. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ailelerin ikamet ettiği Helvacıoğlu Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlatan polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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