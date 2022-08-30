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Mersin'de 5 arkadaşın ev buluşması korkunç bitti! Kanlar içinde kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'de 5 arkadaşın ev buluşması korkunç bitti! Kanlar içinde kaldı

 MERSİN'in Yenişehir ilçesinde silahla kazara kendini vurduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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İddiaya göre, bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede 4 arkadaşıyla vakit geçiren S.Ş.A, ruhsatsız olduğu belirtilen tabancayla uğraştığı sırada silah kazara ateş aldı. Başından ağır yaralanan S.Ş.A'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden gencin 4 arkadaşı, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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