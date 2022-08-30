İBB'den 'Taciz skandalına örtbas' haberlerine ilişkin açıklama: Yasal süreç başlatılacaktır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB), “İBB İştirakinde Taciz Skandalına Örtbas” başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, "Haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmadığından, dayanaktan yoksun olan ve Şirketimizin itibarını zedeleme amacıyla ortaya atılan bu haberlere karşı Boğaziçi Yönetim AŞ olarak yasal süreç başlatılacaktır" denildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün çıkan “İBB iştirakinde taciz skandalına örtbas” başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

"Habere konu olan Kiptaş Silivri 3. Etap Site Yönetimi’ne şirketimiz tarafından “Yönetim Danışmanlık' hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda şirketimiz; muhasebe ve işletme yönetimi gibi alanlarda site yönetimine danışmanlık yapmaktadır" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Site yönetiminde çalışan personelin şirketimizle herhangi bir işçi-işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Güvenlik hizmeti ise site yönetimi ve güvenlik şirketi arasında akdedilen bir sözleşme kapsamında dışarıdan alım yoluyla sağlanmaktadır.

Haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmadığından, dayanaktan yoksun olan ve Şirketimizin itibarını zedeleme amacıyla ortaya atılan bu haberlere karşı Boğaziçi Yönetim AŞ olarak yasal süreç başlatılacaktır."



