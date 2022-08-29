Herkes memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık ili hangisi olurdu? TÜİK açıkladı Şanlıurfa, Konya, İstanbul...

TÜİK herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Eğer herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, birinciliği elinden kaptıracaktı. Hem de hiç kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek bir şehire. Türkiye'nin en kalabalık şehri 3 milyona yakın nüfusuyla Güneydoğu Anadolu'dan bir şehir olacaktı. İşte herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sıralaması şöyle olacaktı: