Herkes memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık ili hangisi olurdu? TÜİK açıkladı Şanlıurfa, Konya, İstanbul...
İSTANBUL 15 milyonu aşkın nüfusuyla bir çok Avrupa ülkesinden daha kalabalık bir nüfusa sahip. Haliyle de Türkiye'nin en kalabalık şehri. Ancak İstanbul'da "72 buçuk milletten insan" yaşıyor. Ancak İstanbul'da İstanbullular azınlıkta kalıyor. TÜİK de İstanbul'da yaşayanların hangi illerden geldiğini yani gerçek memleketlerini araştırdı. Ardından da İstanbul'da yaşayanlar gerçek memleketlerine dönseler en kalabalık şehir hangisi olurdu sorusuna cevap aradı. İşte sonuçlar...
Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul. İstanbul'da İstanbullulardan çok Türkiye'nin dört bir yanından gelenler ile dünyanın dört bir yanından gelenler yaşıyor. Ticaret ve sanayinin kalbi İstanbul'da atarken, 'taşı toprağı altın' denilen İstanbul'a akın akın göç geliyor. Son yıllarda artan kira fiyatları, hayat şartlarının pahalılığı ve aşırı kalabalık nedeniyle bu göç azaldı ve İstanbul'dan tersine göç başladı. İstanbul'da kaç İstanbullu yaşıyor? İstanbul'da yaşayanlar kendi memleketlerinde yaşıyor olsaydı Türkiye'nin en kalabalık şehirleri hangileri olacaktı? TÜİK araştırdı ve ortaya herkesin ağzını açık bırakacak sonuçlar çıktı.
TÜİK herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Eğer herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, birinciliği elinden kaptıracaktı. Hem de hiç kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek bir şehire. Türkiye'nin en kalabalık şehri 3 milyona yakın nüfusuyla Güneydoğu Anadolu'dan bir şehir olacaktı. İşte herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sıralaması şöyle olacaktı:
30- Giresun
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Giresun, 1 milyon 151 bin 280 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 30. şehri olacaktı.
29- Adıyaman
Herkesin kendi memleketinde yaşaması durumunda Adıyaman 1 milyon 179 bin 893 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 209. kenti olacaktı.