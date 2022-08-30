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Balotelli Adana'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Balotelli Adana'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Adana Demirspor'un en dikkat çekici transferlerinden birisi olan Mario Balotelli, 1 sezon geçirdiği takımından ayrılıyor. Transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan İtalyan golcünün yeni adresi belli oldu. Balotelli, Sion ile büyük oranda anlaşma sağladı.

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Adana'dan ayrılmak istediği konuşulan İtalyan yıldız, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Ümraniyespor maçında hocası Vincenzo Montella'yla da tartışma yaşamıştı.

Balotelli'nin dün sevgilisini yanına alarak özel uçakla Adana'dan ayrıldığı öne sürülmüştü.

A Spor'un haberine göre; Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrılıyor. İtalyan yıldız, İsviçre ekibi Sion ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Golcü oyuncu bu sezon 2 maçta 70 dakika süre almıştı. Balotelli geçen sezon ise 33 maçta 19 gol 4 asistlik katkı yaparak lige damga vuran isimlerden biri oldu.

Bu ayın başında Gazeteci Alfredo Pedulla, Mario Balotelli ile Sion arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etmişti.

Bu konu hakkında fikri sorulan Sion Başkanı Christian Constantin ise şu açıklamayı yaptı: "Bir transferin gerçekleşmesi için kulüpler anlaşmalı. Eğer anlaşma olursa Mario Balotelli transferi bize gerçekten de güç katacaktır."

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