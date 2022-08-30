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Koronavirüse yakalanmıştı! ABD Başkanı Biden'ın eşinden haber var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Koronavirüse yakalanmıştı! ABD Başkanı Biden'ın eşinden haber var

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 24 Ağustos'ta "pozitif" çıkan Kovid-19 testi sonucunun bu kez "negatif" olduğu bildirildi.

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İletişim Direktörü Elizabeth Alexander tarafından yapılan açıklamada, First Lady Biden'a dün Kovid-19 testi yapıldığını belirtti. Alexander, Biden'ın gece çıkan Kovid-19 test sonucunun "negatif" olduğunu ifade etti.

Rehoboth Beach kentindeki evlerinde 24 Ağustos'tan bu yana kendini tecrit eden Jill Biden'ın bugün başkent Washington DC'ye dönmesi bekleniyor.

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