Saçlarınız yavaş uzuyorsa dert etmeyin! Bu yağlar sayesinde uzun ve gür saçlara sahip olmak çok kolay

Saçlarınızın hızlı ve güçlü uzamasını mı istiyorsunuz? bunun için tam size göre doğal yağlar olduğunu biliyor muydunuz? Bu bitkisel yağlarla saç diplerini besleyerek güçlendirebilirsiniz. Güçlü uzayan saçlar istiyorsanız, i mutlaka sayacağımız doğal yağları bakım rutininize eklemelisiniz. İşte o mucizevi yağlar...

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Saçlarının bir an önce uzamasını istiyorsanız, yavaş uzamasından şikayetçiyseniz veya saçlarınızı kısa kestirip daha sonra pişman olduysanız doğal yağları düzenli kullanarak sağlıklı uzamasını sağlayabilirsiniz. Bu doğal yağlar saçları kökten uca besliyor ve saçların her zamankinden daha hızlı ve sağlıklı uzamasına sağlıyor. Saçları uzatan doğal yağlar hangileri? Gelin hep beraber bakalım...

Tatlı badem yağı

Saçlara çokça faydası olan tatlı badem yağının içerisinde A, B ve K vitaminleri başta olmak üzere birçok çeşit vitamin vardır. Kalsiyum ile potasyum gibi mineraller ve yağ asitleri açısından zengin olan tatlı badem yağı saçları kökten uca besler ve onarılmasını sağlar. Saçların hızlı uzamasına yardımcı olur. Ayrıca saç köklerini güçlendirir. Tatlı badem yağını tek başına saç diplerinize uygulayabileceğiniz gibi zeytinyağı ile karıştırarak da saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Eğer tatlı badem yağını saça hiçbir şey ile karıştırmadan, tek başına uygulamak istiyorsanız banyodan önce saç diplerine masaj yaparak ve iyice yedirerek sürün. Sürdüğünüz yağı 30-35 dakika saç diplerinizde bekletin. Daha sonra doğal bir şampuan ile yıkayın ve durulayın. Düzenli olarak haftada 1 ya da 2 kez uygulamaya devam edin.

Zeytinyağı

Zeytinyağı en çok bilinen ve tercih edilen ve sık kullanılan doğal yağlar arasında yer alır. Sağlığa sağladığı birçok faydanın yanında zeytinyağı, içindeki E vitamini sayesinde saç köklerini besler. Saç köklerinde, derilerinde oluşan kepek ve pul pul dökülme gibi sorunları hemen giderir. Zeytinyağı kullanarak saçlarınızın her zamankinden daha sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Zeytinyağı ayrıca saç kırıklarını onarır ve saç tellerini de daha güçlü hale getirir. Zeytinyağı uygulaması yapmak istiyorsanız, saç diplerinize haftada 1 ya da 2 kez zeytinyağı ile masaj yapın. Zeytinyağını saç diplerinde 40-45 dakika bekletin. Daha sonra şampuanla yıkayın ve durulayın. Düzenli olarak 1 ay boyunca uygulamaya devam edin.

Hint yağı

Hint yağının içerisinde bol miktarda E vitamini bulunur. Barındırdığı protein sayesinde saç sağlığını düzenler ve korur. Saç enfeksiyonlarının iyileşmesini hızlandırır. Saç diplerinde oluşan kepeği ve pul pul dökülmeleri önler. Saçların dökülmesini durdurur. Saçların güçlü uzamasına etki eder. Ayrıca saçlara doğal nemini geri kazandırır ve daha pürüzsüz görünmelerini sağlar. Hint yağını haftada 1 ya da 2 kez saç köklerine masaj yaparak sürebilirsiniz.

Lavanta yağı

Lavanta yağı, antibakteriyel özellikler göstererek saç derisi üzerinde oluşan hastalıkların kökünü kurutur. Saç köklerini güçlendirir. Saç tellerini kalınlaştırır. Saçlarınızı hızlı uzatmak istiyorsanız lavanta yağını kullanabilirsiniz. Lavanta yağını parmak uçlarınızın yardımıyla saç diplerine masaj yaparak sürün. Lavanta yağını 30-35 dakika saç diplerinizde bekletin. Daha sonra saçlarınızı doğal bir şampuanla yıkayın. Haftada 2-3 kez lavanta yağını kullanabilirsiniz.