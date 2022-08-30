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AB'yi eleştiren Edi Rama'dan Türkiye'ye minnet: Erdoğan olmasaydı...

AB'yi eleştiren Edi Rama'dan Türkiye'ye minnet: Erdoğan olmasaydı...

Arnavutluk Başkanı Edi Rama, AB'yi eleştirdi ardından Türkiye'ye duyduğu minneti dile getirdi. Rama, "Erdoğan olmasaydı ülkemizde çok daha fazla kişi hayatını kaybetmiş olurdu" dedi.

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Slovenya'da düzenlenen 17'nci Bled Stratejik Forumu'nda konuştu. Rama'nın gündeminde, koronavirüs sürecinde yaşananlar vardı.

"AB, bizi tamamen unuttu"

Avrupa Birliği'nin koronavirüs sürecindeki tutumunu eleştiren Rama "Bizi tamamen unuttular" dedi ardından Türkiye'nin yardım elini hatırlattı.

Avrupa Birliği'nin o dönemde aşı konusunda utanç verici hatalar yaptığını söyledi.  Rama, Arnavutluk'a Türkiye'nin aşı yardımında bulunduğunu belirtti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulundu.

"Erdoğan olmasaydı..."

Rama, "Her konuşmada balkanlar bizimle olmalı, üçüncü tarafların etkisine bırakılmamalı diyorlar. Ancak ne oldu, Sırbistan Çin'den aşıyı aldı. Biz Türkiye'den aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı, ülkemizde çok daha fazla kişi hayatını kaybetmiş olurdu. Umarım Avrupa dersini almıştır" dedi.

Rama, "Avrupa Birliği'nin, sadece birbirlerine aşı dağıtıp bizi tamamen unutmak gibi utanç verici bir hatayı tekrarlamayacağını umuyoruz" ifadelerini de kullandı.

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