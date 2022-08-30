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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'ye tepki Ferdi Kadıoğlu küfür etti iddiası

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'ye tepki Ferdi Kadıoğlu küfür etti iddiası

Konyaspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelede sinirler gerildi. Bir pozisyonda Ferdi Kadıoğlu ile anlaşamayan İrfan Can Kahveci'nin, yıldız oyuncuya küfrettiği iddia edildi.

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Konyaspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği mücadelede ilginç bir ola yaşandı. Sarı-lacivertlilerin serbest vuruş kullanacağı sırada birbirleriyle anlaşamayan Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci, adeta saha içinde kavga etti.

Müsabakanın 83. dakikasında serbest vuruş kazanırken topun başına geçen İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'nu savunma arkasına kaçırmak istedi ancak top taca çıktı. Bu olay sonrasında İrfan Can Kahveci'nin Ferdi Kadıoğlu'nun annesine küfrettiği iddia edildi.

Pozisyondan sonra İrfan Can'ın küfrettiği kameralar tarafından gösterilince sarı-lacivertli taraftarlar çok sinirlendi. İrfan Can'ın böyle agresif olmasına dayanamayan Fenerbahçeli taraftarlar, İrfan Can'a ağır eleştirilerde bulundu.

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