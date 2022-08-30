Eşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem anlarını paylaştı! Ünsal Ban, yurtdışına kaçarken yakalandı Ankara'da sorguda

AK Parti Milletvekili Zehra Teşkesenlioğlu'nun eşi eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, yurtdışına kaçmaya çalışırken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanmıştı. Ünsal Ban, sorgulanmak üzere Ankara'ya getirildi. Ban, eşi Taşkesenlioğlu'nun mahrem görüntülerini organize suç örgütü liderine göndermişti.

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Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile eşi Ünsal Ban arasında boşanma olaylı geçiyor. 70 milyon liralık boşanma davasının ardından Ünsal Ban, eşi Zehra Taşkesenlioğlu'nu evlerinde gizlice başı açık halde videoya çekip organize suç örgütü liderine gönderdi. O da videoyu sosyal medyada yayınladı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ünsal Ban hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınacağını anlayan Ünsal Ban, yasadışı yollardan Türkiye'den kaçmaya çalışırken Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı. Ünsal Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi. Ban'ın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.