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Temel Karamollaoğlu'ndan şok iddia! 'Seçime giderken cami cemaatine saldırı olabilir'

Temel Karamollaoğlu'ndan şok iddia! 'Seçime giderken cami cemaatine saldırı olabilir'

AK Parti'nin yanlışlarından yola çıkarak İslam'a saldırılmasından daha büyük gaflet olamayacağını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, , "Belli kesimlerin cami cemaatine yönelik birtakım saldırıları olabilir. Geçmişte yapılanlar olabilir" iddiasında bulundu.

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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, imam-hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan müzisyen Gülşen'in söylediklerinin tasvip edilemeyeceğini, ancak tutuklanma kararının da çifte standart olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, “muhafazakârlar CHP’ye oy vermez” inancı konusunda “bir olguyu yok saymakla o olgunun ortadan kalkmayacağı” görüşünü dile getirdi, ancak CHP konusundaki bu yargının “düne nazaran zayıfladığını” belirtti.

Seçimlere doğru giderken dini hassasiyetler üzerinden bir provokasyon yapılacağı endişesi taşıdığını belirten Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, seçimlere gidilirken cami cemaatine yönelik saldırılar olabileceğini dile getirdi. Temel Karamollaoğlu'nun T24'te Murat Sabuncu’ya bu konuda yaptığı açıklamalar şöyle:

Benzer olaylar ileride artacak endişem var

- AKP hükümetinin ciddi yanlışlıkları var. Ama doğrudan doğruya mesul olanları tenkit edeceğinize İslam'a saldırmaya kalkarsanız bundan büyük gaflet olmaz, AKP'nin lehine de daha mükemmel bir hava oluşmaz.

- En çok şahit olduğum şey bu husus. Benzer olaylar ileride artacak diye endişe ediyorum. Yani belli kesimlerin cami cemaatine yönelik birtakım saldırıları olabilir. Geçmişte yapılanlar olabilir.

- Bir yerde bir hata yapılıyor, hatayı yapana değil İslam'a saldırılıyor. Bu sefer de camiye giden insan bu saldırıyı kendisine yapılmış olarak görüyor ve onun karşısına çıkıyor. İlerde bu konularda bir provokasyon olmasından korkuyorum.

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