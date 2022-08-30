Edis ve Bensu Soral'in yakınlığı herkesi şok etti, kocası daha fazla dayanamadı! Sarmaş dolaş oldukları o görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü

Daha önce birçok sanatçıyla yakınlığıyla ve ettiği danslarla gündem olmayı başaran şarkıcı Edis bu defa oyuncu Bensu Sorall'le olan yakınlığıyla dillere düştü. O görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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Geçtiğimiz yıl arkadaşı Zeynep Bastık ile Zeynep Bastık'ın kendi şarkısı Marlon Brando ile dans ederken videolarını sosyal medya hesabından yayınlayan 31 yaşındaki ünlü şarkıcı Edis uzun süre bu dansla gündemlerden düşmemişti.

Danslarıyla gündemden düşmüyor!

Sosyal medya kullanıcılarından tepki toplayan o görüntülerden daha sonra yine bir dans görüntüsü daha ortaya çıkmıştı. Edis'in bu seferde şarkıcı Gülşen'in konserindeki o görüntüleri olay olmuştu. Alaçatı'da sahne alan Gülşen kendisinden 15 yaş küçük arkadaşına sahnede sarı elbisesiyle kalça dansı yapmıştı.

Samimi halleri sosyal medyayı ikiye böldü

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un iki gün önce gerçekleşen ve birçok ünlü ismin katıldığı düğünde bu defa da Edis'in oyuncu Bensu Soral'la görüntüleri ortaya çıktı.

2018 yılında Hakan Baş ile nikah masasına oturan Bensu Soral geçtiğimiz yıllarda evliliğinde çalkantı yaşamış fakat eşiyle aşlarına ikinci bir şans daha vermişlerdi. 4 yıllık evli olan çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un mutlu gününe birlikte katıldı.

Düğün esnasında çekilen bir görüntü ise her şeyi karıştırdı. Deniz Baysal'ın şarkı söylerken çektiği eğlenceli videoda arka kadrajdan görüntülenen Edis ve Bensu Soral samimi halleriyle herkesi şok etti.

Karısının sarmaş dolaş hallerine dayanamadı

Soral ve Edis'in sarmaş dolaş oldukları o anlarda yanlarında bulunan eşi Hakan Baş'ın asık suratı ve bekleyişi dikkatlerden kaçmadı. Sarılan ve yanak yanağa dans eden Bensu Soral ve Edis'in o hallerine daha fazla dayanamayan Baş alanı terk etti.

O görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok twitter kullanıcısı tarafından olumsuz eleştiri aldı. Daha öncede evli sanatçılarla samimi halleri görüntülenen fakat cinsel yöneliminin farklı olduğu bilinen şarkıcı Edis hakkında "Herkes karısını saklasın", "Aşkım o benim kardeşim gibi ya", "İkinci Zeynep Bastık vakası" yorumları yapıldı.