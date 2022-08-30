Korkulan oldu, Ukrayna saldırıya geçti! Rusya saflarına geçen Ukrayna Milletvekili öldürüldü!

UKRAYNA - Rusya savaşında korkulan oldu. Vladimir Zelenski'nin işaret ettiği saldırı başladı. Ukrayna birlikleri Herson yönüne doğru karşı saldırıya başladı. Zelenski'nin partisinin milletvekili olarak görev yaparken, işgalin ardından taraf değiştirip Rusya saflarına geçen Aleksey Kovalev, Herson'da vurularak öldürüldü.

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6 ayı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşında korkulan oldu. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna ordusuna işgal edilen toprakların yeniden kazanılması için taarruz emiri verdiğini açıklamıştı. Ukrayna lideri Herson’u, Eylül ayı içinde mutlaka geri alacaklarını da sözlerine eklemişti. Ukrayna Zelenski'nin işaret ettiği saldırıya başladı. Ukrayna birlikleri Herson yönüne doğru karşı saldırıya geçti. Çatışmalar güney bölgelerinde yoğunlaşırken, Ukrayna ordusu, işgal altındaki Herson bölgesindeki Rusya'nın ilk savunma hattını kırdığını açıkladı.

Hayatta kalmak için kaçma zamanı geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski karşı saldırının başlamasıyla, ''Eğer hayatta kalmak istiyorlarsa, Rus askerlerinin kaçma vakti geldi'' dedi. Zelenski'nin danışmanı Oleksi Arestoviç, pazartesi akşamı Ukrayna askerlerinin Herson kenti yakınlarındaki cephenin çeşitli noktalarında Rus askerlerinin savunmasını kırmayı başardığını söyledi. Arestoviç, aynı zamanda Moskova'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelere eşya taşıyan feribotları vurduklarını ifade etti.

Rusya: Büyük kayıplar verdiler

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, Herson ve Mıkolayiv bölgelerindeki saldırı girişimlerinin başarısız olduğunu duyurarak, bu taarruzlar sırasında Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Çatışmalar sırasında 26 Ukrayna tankı, 23 piyade savaş aracı, 9 diğer zırhlı savaş aracı imha edildi. Ayrıca 2 Su-25 Saldırı uçağı düşürüldü. Düşmanın insan gücündeki kayıpları 560'tan fazla askeri personele ulaştı. Düşmanın saldırı girişimi sefil bir şekilde başarısız oldu."

Rusya tarafına geçen vekil öldürüldü

Ukrayna birliklerinin Herson'a saldırı başlatmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Ukrayna Rusya Soruşturma Komitesi, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada; ''Kovalev, Herson bölgesinde vurularak öldürüldü'' denildi.

Kovalev, taraf değiştirdikten sonra Moskova tarafından Rus işgali altındaki Herson'a 'sivil ve askeri yönetimin yardımcı lideri' olarak atanmıştı. Rusya, Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde 'askeri-sivil yönetimler' kurdu.

Rusya: Pazar günü evinde öldürüldü

Rus soruşturmacılar, suikastın pazar günü Kovalev'in evinde gerçekleştiğini ifade etti. Saldırıda Kovalev'le yaşayan 'genç bir kadının' da öldürüldüğü ifade edildi.

2019'da Ukrayna parlamentosuna seçilen ve daha sonra Zelenski'nin grubuna katılan Kovalev, şubat ayında Herson düştükten sonra işgal güçlerine katılmış ve Rusya tarafından üst düzey yönetici olarak atanmıştı.

Kovalev'e haziran ayında da bir suikast girişiminde bulunulmuş, ancak sonuçsuz kalmıştı.