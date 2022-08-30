Oğuzhan Koç'un ayakkabısı düğüne damga vurmuştu! Fiyatı ise dudak uçuklattı!

Son zamanların en çok konuşulan çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç pazar günü mutluluklarını evlilikle taçlandırarak dünyaevine girdi. Düğünde güzel oyuncu Özdemir'in giydiği gelinlikler kadar ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un tercih ettiği ayakkabıda dikkat çekti. Çok konuşulan o ayakkabının fiyatı ise ortaya çıktı. İşte geceye damga vuran Oğuzhan Koç'un ayakkabısının fiyatı...

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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile güzel oyuncu Demet Özdemir pazar günü görkemli düğün ile dünyaevine girdi. Bir otelde gerçekleşen törende çiftin nikah şahitliğini medya patronu Acun Ilıcalı yaparken geceye Oğuzhan Koç'un tercih ettiği ayakkabılar sosyal medyada çok konuşuldu. Geceye damga vuran ayakkabıların fiyatı ise ortaya çıktı. İşte Oğuzhan Koç'un damatlık ayakkabılarının duduk uçuklatan fiyatı...

Ayakkabıları gelinliğin önüne geçti

Ünlü çiftin 26 Ağustos'ta yapılması planan düğünleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Ağustos Pazar gününe ertelenmişti. Geçtiğimiz pazar görkemli bir tören ile dünyaevine giren çiftin gelinlik ve ayakkabı tercihleri ise çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in düğünde giydiği iki gelinlik kadar eşi Oğuzhan Koç'un tercih ettiği ayakkabılar da sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Ayakkabının fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcının giydiği ayakkabılar yüksekliği ve büyüklüğü ile sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar "Beş metre ayakkabı giymiş" yorumlarında bulundu. O çok konuşulan ayakkabıların fiyatı ise ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'un giydiği ayakkabının değeri tam 17 bin 600 TL.

Oğuzhan Koç kesenin ağzını açtı

Oğuzhan Koç, eşi Özdemir için özel olarak tasarlattığı düğün hediyesi 'gerdanlık' için kesenin ağzını açtı. Türkiye'de bir tane olan Bulgari serpenti gerdanlık hediye eden Koç, bu özel hediye için tam 47,500 Euro yani 861 bin TL ödedi.

Oğuzhan Koç kimdir, nereli ve kaç yaşında?

13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç, babası ise Bahattin Koç'tur. 13 Mart 1992tarihinde yaşanan Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya taşındı.

Müzik eğitimi veren özel bir koronun (Ali Cengiz Çelenk Korosu) giriş sınavlarına katıldı ve kazandı. 8 yaşında Bursa Devlet konservatuarı hocalarıdan müzik eğitimi aldı ve 16 yaşına kadar devam etti.

2007 yılında BKM Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında ise Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı. Oğuzhan Koç, "Çok Güzel Hareketler Bunlar" komedi programında sergilediği oyunculuk performansına müzik yeteneğini de ekleyerek kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Söz yazarlığı yapan Oğuzhan Koç, şarkıcı Ferhat Göçer'e "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı vermiştir. Ayrıca Gülben Ergen'in "Giden Günlerim Oldu" şarkısı da Oğuzhan Koç'a aittir.

Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile beraber 3+1 isimli gece şovuna Star TV'de başladı. Programı Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla 5 Ekim 2013 tarihinde "3 Adam" adıyla TV8'de yayın hayatına devam etti.

Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak ile 8 sene birliktelik yaşamış çift 2015 yılında anlaşamayarak ayrılmıştır.

Ödülleri :

2011 - 17. Kral Müzik Ödülleri, 'En İyi Film Müziği' ödülü "Çok Filim Hareketler Bunlar" filmi ile

Albümü :

2013 - Ben Hala Rüyada

Filmleri :

2015 - Bana Baba Dedi Bana Baba Dedi (Kaan) (TV Dizisi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar

2009 - Neşeli Hayat Neşeli Hayat (Timur) (Sinema Filmi)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)