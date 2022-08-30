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Bayraktar Kızılelma ilk kez sergilendi görenler hayran festivalin ilgi odağı oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bayraktar Kızılelma ilk kez sergilendi görenler hayran festivalin ilgi odağı oldu

Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma", TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.

Bayraktar Kızılelma ilk kez sergilendi görenler hayran festivalin ilgi odağı oldu

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST KARADENİZ'in final yarışları Samsun'da başladı.

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Bayraktar Kızılelma ilk kez sergilendi görenler hayran festivalin ilgi odağı oldu

Sabah erken saatlerden itibaren ziyaretçi kabul etmeye başlayan TEKNOFEST KARADENİZ'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" da sergileniyor.

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Bayraktar Kızılelma ilk kez sergilendi görenler hayran festivalin ilgi odağı oldu

Bayraktar Kızılelma'yı yakından görmek isteyen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu.

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Bayraktar Kızılelma ilk kez sergilendi görenler hayran festivalin ilgi odağı oldu
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