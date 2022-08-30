Şeyma Subaşı sosyal medyada inancını paylaştı! Sözleri ortalığı savaş alanına çevirdi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi, şimdilerde Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez aşk yaşayan Şeyma Subaşı instagram hesabından sözlediği inançla ilgili sözlerle gündem oldu.

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Acun Medya'nın sahibi eski sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı'yla evliyken aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı 2017 yılında 8 yıllık aşklarını nikah masasına taşımışlardı. Şeyma Subaşı aynı yıl eşi Ilıcalı ile anlaşmalı olarak ayrılmıştı.

Daha sonra yabancı ünlü isimlerle aşk yaşamaya başlayan Subaşı uzun bir süre aşkı bulamadıktan sonra gönlünü Mısırlı milarder Mohammed Alsaloussi'ye kaptırmıştı. 2021 yılının başlarında aşk yaşamaya başlayan ikili evlilik yolunda ilerlerken aşkları Şeyma Subaşı'nın bebeğini kaybetmesi ile sarsılmıştı. Ünlü çift geçtiğimiz mart ayında çalkantılı aşklarını sonlandırmışlardı.

Büyük aşka bir şans daha

Daha öncede çıkan iddialar yüzünden ayrılıp tekrardan barışan çift yine ayrılığa daha fazla dayanamayarak ilişkilerine bir şans daha verdi. Şimdilerde mutlu birliktelikleriyle gündemden düşmeyen ünlü çiftten Şeyma Subaşı İnstagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimlerden biri olan Subaşı sevgilisiyle tatil pozlarını paylaştıktan sonra bir paylaşım daha yaptı. Attığı bir postun altına uzun uzun içini döken Şeyma Subaşı paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Subaşı paylaşımında "Hepimiz bu hayatta mutluluk isteriz, sadece mutlu olmak için… Ama bence mutluluk bazı soruları sormakla bulunur ve mutluluk bu sorulara doğru cevaplar vermekle gelir.Ve hepsi içimizde. Ama asıl mesele kendine doğru soruları sorabilmektir."

"Bizi ne mutlu eder? Bu geçici hayatta bizi gerçekten ne mutlu eder? Benim için doğru olan cevapları biliyorum ve onlarla yaşıyorum - içimdeki gerçek huzurla saf huzurla… Basit şeyler… Dış mutluluğumun ne olduğunu bilmek ve içsel mutluluğumun farkında olmak... Dış mutluluktan kastettiğim dış dünyadan aldığım şeyler..."

"Allah'a inanmayı seçiyorum"

"Gerçek değerimi bilmek ve ihtiyaçlarıma yeterince dikkat etmek benim için mutluluğa giden yol. Eğer o an ihtiyacım uzun bir uyku ya da huzurlu bir yalnızlık anı ise bunu hisseder ve kendime sağlarım. Benim ihtiyaçlarım - senin ihtiyaçların mı? Herkesin mutluluk için ihtiyaçları farklı olabilir."

"Ailemi seviyorum, onlara yeterince değer veriyorum. Paylaşmayı seçtiğim arkadaşlarımı seviyorum, onlara yeterince değer veriyorum… Doğru yaşamayı seçiyorum, Allah'a inanmayı seçiyorum ve her ne oluyorsa bir sebeple oluyor bunu biliyorum. Kendiniz, aileniz ve çevrenizdeki insanlar için elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı bilmek bile çok iyi hissettiriyor…"

Gezmeseydin yine mutlu olur muydun Şeyma?

"Kendiniz hakkında iyi hissetmek gerçektir. İyi bir insan olmak çok huzurlu hissettirir… Huzur içinde yaşarken bedeniniz bu dünyada topraklanmış ve güvende, ruhunuz hafif, yumuşak ve farklı boyutlarda seyahat ediyor gibidir ama nerede olduğunuzu, ne olduğunuzu ve kim olduğunuzu, amacınızın ne olduğunu bilmek gibidir. Hayatta olmak ne demektir? Gerçek mutluluğunuzu bulmak için kendinize doğru soruları sorduğunuzdan emin misiniz? Ve bu soruların cevaplarını kucaklamaya, kendinizi mutlu etmeye hazır mısınız?" notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımında "Allah'a inanmayı tercih ediyorum" sözleri herkesi şaşırtırken çok sayıda olumlu ve olumsuz yorum aldı. Subaşı'nın paylaşımının altına bazı kullanıcılar "Gezmesen yine bu kadar mutlu olur muydun" yorumlarında bulundu.