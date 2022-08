Bu taktikler sayesinden sevgiliniz aklını sizden alamayacak! Sevgilinizi kendinize bağlamanın en etkili yolları

Sevgilinizin bağlanma sorunları olduğunu düşünüyorsanız ve size bağlanmasını, sürekli sizi düşünmesini istiyorsanız bu taktikler tam size göre... Vereceğimiz bu ince taktikler sayesinde partneriniz size öyle bir bağlanacak ki, çözemeyeceksiniz. Bakın o altın yöntemler ne...

Abone ol

Uzun zamandır flört ediyorsanız ve artık ilişkinizin bir adı olsun istiyorsanız, sevgilinizin bu durumdan hiç rahatsız olmadığını ve ileriye dönük bir plan yapmadığını görüyorsanız dert etmeyin. Bazı davranışlarla bu olayı tam tersine çevirmeniz mümkün... Uygulayacağınız bu yöntemler sayesinde sevgiliniz sizi aklından çıkaramayacak ve bir an önce bir adım atmak ve ilişkinizin bir adını koymak isteyecek. Birden bire size bağlanacak, hatta sizin davranışlarınız onu rahatsız edecek. Ona bağımlı olmadığınızı görüp sizi kaybetmenin korkusuna sarılacak. Bunları nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, sizler için derlediğimiz bu yazıya bir göz atın. Bakın sevgiliniz hangi yöntemler sayesinde size bağlanacak...

Hevesli görünmeyin

Uzun zamandır birlikte olduğunuz sevgilinizle ya da flörtünüzle gelecek planları yapmak için fazla hevesli görünmeyin. Glecek hakkında planlar yapıp anlatmayın. Partnerinize gelecek hakkında sorular sormayın. Çok fazla istekli olduğunuzda karşınızdaki insan adım atmak için geri çekilebilir. İstekli olarak görünmek karşı tarafı ister istemez soğutabilir. Bundan dolayı, adımlarınızı doğru ve sağlam atın, onunla bir gelecek kurmak için heveslendiğinizi göstermeyin. Her şeyi merak etmediğinizi ve akışına bıraktığınızı gösterin, gelecek için kaygılı görünmeyin. Böyle olduğunda bir şeyleri ciddileştirmek için ilk önce partneriniz adım atacaktır.

Önceliğiniz haline getirmeyin

Eğer ilişkide her zaman müsait olursanız ve karşınızdaki kişi ne zaman konuşmak, görüşmek, buluşmak isterse kabul ederseniz bu onu soğutacaktır. Sizin sürekli onu beklediğinizi ve kendinin her zaman öncelik olduğunu bildiği için, rahatlayacak ve daha geniş davranacaktır. Sizi kaybetmekten korkmayacaktır. Bunların olmaması için, sürekli müsait olmayın. Sizin de bir sosyal hayatınız olduğunu ona belli edin ve onu öncelik haline getirmeyin. Kendi işleriniz daha ön planda olsun ve bu sayede partneriniz, kendisine vakit ayırmanızı istesin.

Doğal olun

Partnerinize karşı yapmacık tavırlar içine girmeyin. Her zaman doğal ve içten davranışlar sergileyin. Her şeyin yapmacıklaştığı bu zamanda sizin doğal olmanız, onun daha çok dikkatini çekecek ve size hayranlık besleyecektir. Hal ve hareketlerinizde aşırılıktan kaçının. Gülümsemeniz, mimikleriniz ve onu size çekecek her şey en yalın ve yapaylıktan uzak haliyle olmalı. Emin olun bu sayede sizden daha çok etkilenecek ve gözüne her zaman farklı görüneceksiniz.