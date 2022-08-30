EPDK Başkanı'ndan Fatih Altaylı'ya yanıt: Son kararı Türk adaleti verecektir

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Fatih Altaylı'nın lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğine ilişkin gündeme getirdiği iddiaların mesnetsiz olduğunu ve bu iddiaları yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Abone ol

Söz konusu yazıların eleştiri sınırlarını aştığını, EPDK ve çalışanlarını töhmet altında bıraktığını vurgulayan EPDK Başkanı Yılmaz, "Fatih Altaylı isterse kariyerinin geri kalanında her gün bu yönetmelikle ilgili yazmaya devam edebilir. Bu kendi takdiridir ancak biz düzenlememizin sonuna kadar arkasındayız. Sahada olumlu sonuçlarını da kısa süre içinde göreceğiz. Kendisinin kurumumuza yönelik iftira ve hakaretleriyle ilgili son kararı ise Türk adaleti verecektir." ifadelerini kullandı.

"Bilgisizce ya da maksatlı bir çıkarımdır"

Yılmaz, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye kimsenin hakkı olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Birileri elinize eksik rakamlar verir, kulağınıza yanlış bilgiler üflerse siz de mahcup olursunuz. Mesela (Altaylı'nın) bir önceki yazısında serbest piyasada oluşan fiyatlarla ilgili tabloda gerçek verilerin nasıl manipüle edildiğini açık bir şekilde görebiliyoruz. Önce yönetmeliğin 9 milyar dolar zarara sebep olduğunu iddia ediyor, yazının içinde bu rakamı 6 milyar dolar olarak hesaplıyor. Hoş ikisi de doğru değil ve böyle bir zarar ortada yok ama keşke kendi yazdığı yazıyı bir kez okusaydı. Ağustos ayının ikinci 12 günlük dönemindeki tüketim miktarı artışını tabloya eklemeden, artan tüketimlerin hangi enerji kaynağından karşılandığı incelenmeden, bu kaynakların maliyetinin ne olduğu analiz edilmeden fiyatlardaki artışı lisanssız elektrik üretim yönetmeliği değişikliğine bağlamak açıkçası bilgisizce ya da maksatlı bir çıkarımdır. Yönetmelik değişikliğinden sonra güneş üretimlerinin düşmesini 'ucuz ve beleş enerji anında kesiliyor' diye ifade etmek ise ayrı bir garabettir."

Yılmaz, 1-12 Ağustos tarihlerinde lisanssız elektrik üretiminin 561 bin megavatsaat, 13-24 Ağustos tarihlerinde ise 551 bin megavatsaat olduğunu bildirdi.

Fatih Altaylı'nın 'Yerli, milli ve yenilenebilir enerjiye EPDK darbesi' başlıklı yazısını okumak için tıklayın