Bakan Varank 'hangi Türkiye zafer bayramımızda daha güçlü' diye sordu paylaşıma yorum yağdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde savunma sanayisinde 2002 ve sonrasını karşılaştırarak "Hangi Türkiye zafer bayramımızda daha güçlü" diye sordu. Bakan Varank'ın paylaşımının altına ekonomiye dair eleştirel yorumlar yağdı.

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Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bu özel güne dair savunma sanayisinde gelinen noktayı sayılarla anlattı.

Sosyal medya hesabından AK Parti öncesi ve sonrasını karşılaştıran Varank, Hangi Türkiye zafer bayramımızda daha güçlü" diye sordu.

Yorum yağdı

Varank'ın paylaşamı ilgi gördü, çok sayıda yorum geldi. Muhalif kullanıcılar paylaşımın altına ekonomiye dair verileri sıraladılar.

Enflasyon, özelleştirme ve hayat pahalılığı üzerinden örneklerle Varank'a tepkilerini dile getirdiler.