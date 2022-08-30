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Merkez'in faiz kararı sonrası coştu! Dolarda son durum ne 19 lira oldu mu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez'in faiz kararı sonrası coştu! Dolarda son durum ne 19 lira oldu mu?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 18,1822'den tamamladı. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,19 seviyelerinde işlem görüyor. Merkez Bankası kararı sonrası dolar hızla değer kazanmıştı.

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Yurt içi piyasalarda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle işlem gerçekleşemezken, saat 10.00 itibarıyla dolar/TL uluslararası piyasalarda yatay bir seyirle 18,1890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,1730'dan satılıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde 75 baz puan faiz artışına gideceği beklentilerin güçlenmesiyle birlikte dünya genelinde önemli merkez bankalarının da faiz artış hızlarını yükseltebileceği tahminlerinin döviz piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

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