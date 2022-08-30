Ahmet Tatlı ile babası İbrahim Tatlıses arasında tansiyon yükseliyor: "Ayarsız terazide yürek tartılmaz"

Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses'in küs oğlu Ahmet Tatlı önce olay yerine sonra hastaneye koşmuştu. İkilinin barıştı iddialarına ilk açıklama İbrahim Tatlıses'ten gelmiş, Tatlıses açıklamasında "Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babası İbrahim Tatlıses'e cevap veren Ahmet Tatlı ise "Ayarsız terazide yürek tartılmaz" diyerek usta sanatçıya cevap verdi.

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Geçtiğimiz hafta usta sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum Yalıkavak'a konser vermek için gittiği sırada trafik kazası geçirerek ölümden dönmüştü. Kaza haberini alan davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlı ise önce olay yerine koşmuş, araçta sıkışan babasının kurtarılma çalışmaları yakından takip etmişti. Daha sonra hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'i yalnız bırakmayan Tatlı, hastane çıkışı açıklamalarda bulunmuştu. İkilinin kaza sonrası 'barıştılar' iddialarını yalanlayan İbrahim Tatlıses, oğlu için "Geldi, numarasını yaptı gitti" sözlerine Ahmet Tatlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi.

"Geldi, numarasını yaptı gitti"

Geçirdiği kaza sonrası davalık olduğu oğlu ile 'barıştılar' iddialarına cevap veren İbrahim Tatlıses zehir zemberek sözler kullanmıştı. Tatlıses, Oğlunuz Ahmet, kazadan sonra hastane odasında elinizi öptü mü? sorusuna "Ben elimi öptürmem kimseye" derken barışma iddiaları ile ilgili "Kimseyle barışmadım. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi? diyerek tepki göstermiş, Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Tatlı'dan cevap gecikmedi

İbrahim Tatlıses'in sözlerine oğlu Ahmet Tatlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi. Tatlı yaptığı açıklamada; "Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum; ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. "Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil… Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz…" ifadelerini kullandı. Ayrıca Tatlı, "Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağ duyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla" dedi.

Ahmet Tatlı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses'in ünlü olmadığı dönemde Urfa'da Adalet Durak ile evliliğinden olan oğlu Ahmet Tatlıses sanatçının en büyük çocuğudur. Ahmet Tatlıses'in Gülşen ve Gülden adında iki kız kardeşi vardır. 2000 yılında şarkıcı Ceylan ile bir evlilik yaşayan Ahmet Tatlıses'in bu evlilikten Mert isminde bir oğlu bulunuyor. 2000 - 2002 yılları arasında türkücü Ceylan evli kalan Tatlı boşandıktan sonra 2008 yılında Tülay Koçak ile dünyaevine girmişti. Ayrıca Ahmet Tatlı bir dönem babasının korumalığını yapmıştır. İkilinin arası bozulduktan sonra Tatlı, babası ile yaşadığı polemikler ile gündemde.

İbrahim Tatlıses'in kaza anı ve oğlu