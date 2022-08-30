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Slip mayodan eteğe geçiş yaptı! Uraz Kaygılaroğlu'nun o halleri alay konusu oldu

Slip mayodan eteğe geçiş yaptı! Uraz Kaygılaroğlu'nun o halleri alay konusu oldu

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz ay giydiği slip mayodan sonra şimdi de etek giydi. Ünlü arkadaşı o anları paylaşınca alay konusu oldu.

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2011 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan bir dönemin sevilen dizisi Pis Yedili'de 'Can' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu dizideki başarılı performansıyla adını duyurmuştu.

Özel hayatıyla gündemlerde

2014 yılında nikah masasına oturduğu bir çocuğunun annesi Melis İşiten ile 5 yıllık evliliklerini 2019 yılında anlaşmalı olarak sonlandıran ünlü oyuncu son zamanlarda özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemlerden düşmüyor.

Kısa süreli aşklar...

Son olarak Netflix'de yayınlanan Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri adlı dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu ses getiren dijital dizide "Tumtum" karakterini oynamıştı. 

Başarılı oyunculuk performansının yanısıra kısa süreli aşklarıylada gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu, meslektaşları Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süreli birliktelikler yaşamıştı.

Televizyon ekranlarında ise Üç Kuruş dizisi ile gördüğümüz oyuncunun adı son olarak başrol paylaştığı Nesrin Cavadzade ile aşk iddialarına karışmıştı. 

"Laf ettikten sonra benim idol"

Bir süre önce Bodrum'da Cem Yılmaz'ın yatında slip mayosu ile görüntülenen ve gündemlerden düşmeyen ünlü isim bu defa bambaşka bir kıyafetle gündeme geldi.

İskoçya'ya giden Kaygılaroğlu Nilperi Şahinkaya ve Cem Yılmaz ile birlikte fotoğraf çekiminde buluştu. Yakışıklı oyuncu İskoçya'da erkeklerin giydiği 'kilt' adındaki etekle poz verdi. 

İnstagram hesabından etekle pozunu paylaşıp "Oğlum Kayseri'ye geldik, bir mantı yemeyeceğiz mi?" notunu düştü. Ardından aynı görüntüleri Nilperi Şahinkaya "Herkesin idolüne laf ettikten sonra benim idol" sözleriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun o pozları sosyal medyada dalga konusu oldu.

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