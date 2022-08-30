Serenay Sarıkaya'dan kraliçe geri döndü pozları! Dekoltesiyle darma duman etti

Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabındaki son paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Bir dijital platformda yayınlanacak olan Şahmaran dizisiyle seyircinin karşısına çıkacak olan oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyada paylaşımlarını sürdürüyor. Serenay Sarıkaya, Şahmaran dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşacak.

Hazırlıkları süren dizide Şahsu karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın partneri Burak Deniz ise Maran Yaloğlu isimli bir adamı canlandırıyor.

Dizi Marmaris'te çekiliyor

Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Saadet Işıl Aksoy ve Nilay Erdönmez gibi isimlerin kadrosunda olduğu Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın çekimleri Marmaris'te gerçekleşiyor.

Jandarmaya şikayet edildi

Sosyal medyada birçok takipçisi olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya son olarak dizi çekimlerinde Muğla Sığla Ormanları'ndaki sette ateş yakıldığını gören yurttaşların jandarmaya ve kaymakamlığa dizi ekibini şikayet etmesi sonrası gündeme gelmişti.

Zafer işareti

Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şahmeran dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya tatil pozunda zafer işareti yaptı.

Bronz teni ve bikinili paylaşımı ile dikkat çeken ünlü oyuncu zafer işareti yaptı.

Serenay Sarıkaya kimdir?

1 Temmuz 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Serenay Sarıkaya, sinema oyuncusu ve aynı zamanda modellik yapıyor. Sarıkaya, sinema sektörüne ilk olarak Şaşkın isimli film ile atıldı.

Serenay Sarıkaya dizileri ve filmleri