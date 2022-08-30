30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Engelleyemeyecekler

30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıldönümü kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan Anıtkabir Özel defterine "Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir" diye yazdı

Abone ol

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyette TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Mazlumlara umut olan Türkiye'nin inşasını...

"Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100. seneyi devriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler çerçevesinde ilerletmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın dikkatini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Mazlumlara da umut olan Türkiye'nin inşasını eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun."

İlk resmi tören Anıtkabir'de

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü, başkent Ankara'da resmi törenlerle başladı. Ardından TBMM tören alanından Ulus eski Meclis binasına resmigeçit düzenlenecek. İstanbul'daki resmi törenlerin adresi ise her yıl olduğu gibi Vatan Caddesi oldu. Törenler, 10.30'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı

Başkan Erdoğan Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ni izleyecek.