BIST 3.165
DOLAR 18,17
EURO 18,23
ALTIN 1.012,53
HABER /  GÜNCEL

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Engelleyemeyecekler

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Engelleyemeyecekler

30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıldönümü kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan Anıtkabir Özel defterine "Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir" diye yazdı

Abone ol

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyette TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Mazlumlara umut olan Türkiye'nin inşasını...

"Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100. seneyi devriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler çerçevesinde ilerletmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın dikkatini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Mazlumlara da umut olan Türkiye'nin inşasını eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun."

İlk resmi tören Anıtkabir'de

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü, başkent Ankara'da resmi törenlerle başladı. Ardından TBMM tören alanından Ulus eski Meclis binasına resmigeçit düzenlenecek. İstanbul'daki resmi törenlerin adresi ise her yıl olduğu gibi Vatan Caddesi oldu. Törenler, 10.30'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı

Başkan Erdoğan Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ni izleyecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türk Milleti'nin dönüm noktası Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı zaferle bitiren ‘Büyük Taarruz’ 100 yaşında
Foto Galeri Türk Milleti'nin dönüm noktası Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı zaferle bitiren ‘Büyük Taarruz’ 100 yaşında Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gülşen o sözler sonrası harekete geçti! Üç sunucuya 2 ay yasak verildi
Gülşen o sözler sonrası harekete geçti! Üç sunucuya 2 ay yasak verildi
Seri katil Andrey Chikatilo'nun korkunç hikayesi! 53 kişiyi öldürüp cinsen organlarını...
Seri katil Andrey Chikatilo'nun korkunç hikayesi! 53 kişiyi öldürüp cinsen organlarını...
Merkez'in faiz kararı sonrası coştu! Dolarda son durum ne 19 lira oldu mu?
Merkez'in faiz kararı sonrası coştu! Dolarda son durum ne 19 lira oldu mu?
Ahmet Tatlı ile babası İbrahim Tatlıses arasında tansiyon yükseliyor: "Ayarsız terazide yürek tartılmaz"
Ahmet Tatlı ile babası İbrahim Tatlıses arasında tansiyon yükseliyor: "Ayarsız terazide yürek tartılmaz"
EPDK Başkanı'ndan Fatih Altaylı'ya yanıt: Son kararı Türk adaleti verecektir
EPDK Başkanı'ndan Fatih Altaylı'ya yanıt: Son kararı Türk adaleti verecektir
Bu taktikler sayesinden sevgiliniz aklını sizden alamayacak! Sevgilinizi kendinize bağlamanın en etkili yolları
Bu taktikler sayesinden sevgiliniz aklını sizden alamayacak! Sevgilinizi kendinize bağlamanın en etkili yolları
Adana'da husumetlisini öldürmüştü katil zanlısından haber var
Adana'da husumetlisini öldürmüştü katil zanlısından haber var
Erkek arkadaşı için parktan kaçırdı! Küçük kız tecavüze uğradı! Sonrası da vahşet
Erkek arkadaşı için parktan kaçırdı! Küçük kız tecavüze uğradı! Sonrası da vahşet
Oğuzhan Koç'un ayakkabısı düğüne damga vurmuştu! Fiyatı ise dudak uçuklattı!
Oğuzhan Koç'un ayakkabısı düğüne damga vurmuştu! Fiyatı ise dudak uçuklattı!
Koronavirüse yakalanmıştı! ABD Başkanı Biden'ın eşinden haber var
Koronavirüse yakalanmıştı! ABD Başkanı Biden'ın eşinden haber var