Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir ilk! Anıtkabir'den sonra bakın nereyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Erdoğan Anıtkabir Özel defterine "Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir" diye yazdı. Erdoğan daha sonra bir ilke imza atarak Devlet mezarlığı'nı ziyaret edip dua okudu karanfil bıraktı. İşte dikkat çeken o kareler...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Erdoğan, programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaştı.
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı, güçlü Türkiye vurgusu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.