Kusursuz görünen saçlar için kuaförlerin sır gibi sakladığı yöntemler

Saçlarınızın her daim kuaförden çıkmış gibi kusursuz görünmesini mi istiyorsunuz? Kuaförlerin yıllardır sakladığı bu sırları uygulayarak saçlarınız her zaman dikkat çekici ve güzel görünebilir. Kuaförlerin kimseye söylemediği saç şekillendirme yöntemlerini sizler için derledik...

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Saç şekillendirmek ve verdiğiniz şekilde kalmasını sağlamak, sandığınız kadar zor bir işlem değil. Saçlarınızın kuaförden yeni çıkmış gibi kusursuz görünmesini istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Kuaförlerin sır gibi sakladığı birkaç taktiği sizler için öğrendik. İşte kuaförden yeni çıkmış gibi kusursuz ve göz alıcı görünen muhteşem saçlara sahip olmanın yolları...

Havluyla saçınızın nemini alın

Saçınızı %80-90 kurumadan fönle kurutmak zaman ve enerji kaybıdır. Ayrıca bu kadar ıslak bir saçı fönle kurutmaya çalışmak, saçlarınıza zarar verir. Fön işlemine başlamadan önce saçlarınız çoğunlukla kuru değilse, bu işlem çok uzun zaman alır. Bu da hem sizi yorar hem de hayal kırıklığına uğramanıza neden olur. Bu sebeple saçlarınızı fön makinesi kullanarak kurutma işlemine başlamadan önce havluyla nemini almanız gerekir.

Yuvarlak fırça kullanın

Fırçanın boyutu, kıl tipi ve yoğunluğu saçların görüntüsünü ve sağlığını etkileyen önemli bir faktördür. Havalandırmalı metal yuvarlak fırçalar şekillendirme sırasında ısı takviyesi için iyi olsa da dişleri daha sık olan fırçalar genellikle daha sert ve daha yoğundur ve saçı çekerken daha fazla gerginliğe neden olarak, saçlarda artan hacim ve kaldırma etkisiyle sonuçlanır. Yuvarlak bir fırçanın çapı, bukle boyutuyla saç maşası ile benzer bir ilişkiye sahiptir. Fırça ne kadar büyükse, kıvrımın çapı da o kadar büyük olur. Saçlarınızı evde şekillendirmek istiyorsanız mutlaka yuvarlak ve büyük fırçaları tercih etmelisiniz.

Saçlarınızı parça parça kurutun

Saçlarınıza banyo sonrasında kurutarak şekil vermek istiyorsanız bunun, bilmeniz gereken önemli birkaç püf noktası var. Öncelikle saçlarınızın nemini havluyla iyice almanız gerekiyor. Nemli saçınızın nemini havlu yardımıyla aldıktan sonra saçlarınızı 4 parçaya ayırın. Yuvarlak ve büyük bir fön fırçası yardımıyla saçlarınızı kurutmaya başlayın. Böylece saçlarınıza daha kolay şekil verebilirsiniz.

Açıları değiştirin

Saçınızı şekillendirirken hareket asla durdurmamanız çok önemlidir. Yuvarlak fırçayı saç köklerinize yerleştirin. Köklere yerleştirdiğiniz fırçayı uçlarına doğru yuvarlayın ve fırçayı hareket ettirirken aynı zamanda kurutma işlemini yapın. Önemli bir püf nokta olarak; fırçayı nasıl hareket ettirdiğinize bakılmaksızın, üflemeli kurutucuyu her zaman yere paralel olacak şekilde tutmalı ve ısıyı saç kısmına eşit bir şekilde dağıtmak için aşağı doğru eğimli tutmalısınız.

Isı ayarını değiştirin

Yüksek ısı ve yüksek hava en iyi seçenek gibi görünüyor olabilir. Ancak bunu yapmak, saçları kıvırcık ve karışık bırakır. Isı ayarını değiştirerek saçlarınıza şekil vermeniz gerekir. Saç çizginizin çevresinde, ayarları orta olarak azaltın ve saçı düzleştirmek için, daha çok fırçaya baskı uygulayın. Saça aşırı ısı vermeyin.